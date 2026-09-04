به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ متن پیام حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی به این شرح است:

بسمه تعالی

خبر وقوع سانحه رانندگی برای جمعی از فعالان و خادمان عرصه فرهنگ و هنر شهرستان شاهرود که به جان‌باختن این عزیزان انجامید، موجب تأثر و تألم فراوان شد.

درگذشت آقای مصطفی واحدی، رئیس فقید حوزه هنری انقلاب اسلامی شهرستان شاهرود و از طلاب و عناصر جهادگر آن شهرستان که در هر سنگری که انقلاب به آن نیاز داشت حضور می‌یافت به همراه آقای محمد عبادیانی و خانم مریم‌السادات میرحسینی از هنرمندان متعهد حوزه هنری، ضایعه‌ای تلخ برای جامعه فرهنگ و هنر استان سمنان، به‌ویژه اصحاب فرهنگ و هنر شهرستان شاهرود به شمار می‌رود.

اینجانب این مصیبت را به خانواده‌های محترم و داغدار این عزیزان، همکاران و دوستان آنان و عموم اصحاب فرهنگ و هنر شهرستان شاهرود تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای جان‌باختگان، رحمت و مغفرت واسعه و برای بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

مرتضی مطیعی نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان و امام جمعه سمنان

پنج شنبه دوازدهم شهریور ماه در برخورد یک دستگاه تیبا با کامیون در جاده شاهرود ـ مجن، سه تن از کارکنان حوزه هنری شاهرود جان باختند و یک نفر مصدوم شد.