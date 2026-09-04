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با افزایش تولید؛ قیمت مرغ در چهارمحال و بختیاری کاهش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: با افزایش چشمگیر میزان جوجهریزی در تیر که به یک میلیون و ۷۰۰ هزار رأس رسیده است، بازار گوشت مرغ شاهد تغییرات قیمتی قابل توجهی است.
بهرامی افزود: بر اساس دادههای موجود، قیمت گوشت مرغ پس از گذر از سقف ۴۰۰ هزار تومان، با کاهش تقاضا و افزایش عرضه، به محدوده ۲۸۶ هزار تومان رسیده است.
وی افزود:مدیریت مصرف توسط مصرفکنندگان میتواند نقش کلیدی در حفظ ثبات بازار ایفا کند.