به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: با افزایش چشمگیر میزان جوجه‌ریزی در تیر که به یک میلیون و ۷۰۰ هزار رأس رسیده است، بازار گوشت مرغ شاهد تغییرات قیمتی قابل توجهی است.

بهرامی افزود: بر اساس داده‌های موجود، قیمت گوشت مرغ پس از گذر از سقف ۴۰۰ هزار تومان، با کاهش تقاضا و افزایش عرضه، به محدوده ۲۸۶ هزار تومان رسیده است.

وی افزود:مدیریت مصرف توسط مصرف‌کنندگان می‌تواند نقش کلیدی در حفظ ثبات بازار ایفا کند.