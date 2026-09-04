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این تصاویر که توسط عکاس همیار محیط زیست ثبت شده، حضور این گونه ارزشمند را در پارک ملی گلستان نشان میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، پلنگ ایرانی بزرگترین یا یکی از بزرگترین زیرگونههای پلنگ است که بومی غرب آسیا است و در فهرست جانوران در معرض خطر انقراض قرار دارد و در مناطق حفاظت شده استان گلستان زندگی میکند.
پلنگ ایرانی (Persian Leopard) به لحاظ جثه بزرگترین زیرگونه پلنگ در جهان است.
برآوردها تعداد پلنگهای ایرانی باقی مانده را ۱۳۰۰ قلاده تخمین میزند.
۵۳ درصد از پارک ملی گلستان در محدوده استان گلستان قرار دارد و مدیریت این پارک در حوزه اداره کل محیط زیست گلستان اداره میشود.
پارک ملی گلستان به عنوان نخستین پارک ملی ایران است که از سال ۱۳۵۴ در فهرست میراث جهانی یونسکو به عنوان یکی از ۵۰ ذخیرهگاه محیط زیستی کره زمین ثبت شد و به دلیل موقعیت جغرافیایی، توپوگرافی و رویشگاهی شامل طیف وسیعی از زیستگاهها، اکوسیستمها و رویشگاههای تپه ماهوری با عناصر شاخص ایرانی تورانی مانند درخت تاغ، گونه آهوی ایرانی، قوچ و میش، رویشگاههای هیرکانی با عناصری مانند درخت راش، گونه جانوری مرال و زیستگاههای کوهستانی با عناصری مانند درخت ارس و گونههای پلنگ ایرانی و کل و بز است.
این پارک به عنوان بزرگ ترین و قدیمی ترین پارک ملی کشور با مساحت حدود ۹۲ هزار هکتار در حوزه سرزمینی شهرستان گالیکش در شرق استان گلستان واقع است.
این تصاویر تابستان امسال توسط جعفر پناه پور ، یکی عکاسان همیار محیط زیست گلستان ثبت شده است.