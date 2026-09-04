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نخستین گلخانه بلوبری در تاکستان استان قزوین

این گلخانه بلوبری در سال دوم، ظرفیت برداشت دو تن بلوبری را دارد و پیش‌بینی می‌شود با رشد بوته‌ها این میزان به بیش از هشت تن افزایش یابد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۱۳- ۱۰:۰۲
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برچسب ها: گلخانه ، بلوبری ، شهر تاکستان ، استان قزوین
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