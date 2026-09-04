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شهردار تهران گفت: کالاهای اساسی و معیشتی کشور با تلاش دولتمردان و دیگر مسوولان تا ماههای آینده تامین و ذخیرهسازی شده است، لذا عدهای دل مردم را خالی نکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،علیرضا زاکانی پنجشنبه شب در آیین تشییع پیکر ۲ تن از جان باختگان برخورد خودرو با تجمع کنندگان شبانه در مشهد افزود: پس از این مدت نیز کالاهای ضروری کشور به تناوب از مجاری دیگر تامین و ذخیرهسازی خواهد شد.
وی بیان کرد: در حال حاضر میزان دلار و طلای ذخیره شده در بانک مرکزی بیش از ۳۶ میلیارد دلار است و لذا محدودیتی برای تامین کالای ضروری در کشور وجود ندارد.
شهردار تهران ادامه داد: علاوه بر این ۲۲ هزار همت، حدود ۱۳۰ میلیارد دلار، نقدینگی در اختیار مردم است لذا توانمندی و ظرفیتهای خوبی برای تامین مالی در کشور وجود دارد.
وی گفت: بررسی مسوولان امر نشان داد، آنچه از زبان عدهای از میزان خسارتهای ناشی از جنگ به زبان آورده شد، برخلاف واقعیت بود و بیان اغراضآمیز ،خسارتها نادرست است.
زاکانی همچنین اظهار کرد: حق گرفتنی است و شما در میدان آمدهاید تا حق را استیفا کنید، کسی حق را به ملت ایران نمیدهد، به جز اینکه این حق را به فضل الهی از آنها بگیریم.
به گفته وی، مسوولان کشور با مفسدان اقتصادی مقابله کنند و این پذیرفتنی نیست که کشور در جنگ است، اما شرایط اداره کشور مانند شرایط عادی باشد، در شرایط جنگی با اولویت باید ریشه مفسدین اقتصادی در کشور زده شود.
سه شنبه شب در اثر برخورد یک دستگاه خودرو با تجمع شبانه مردمی در حمایت از رهبری و نیروهای مسلح در بلوار وکیل آباد مشهد، چهار تن جانباخته و ۱۲ نفر دیگر مجروح شدند، پنجشنبه پیکر ۲ نفر از این جان باختگان ابتدا در محله اقبال لاهوری و سپس در تجمع مردمی میدان احمدآباد تشییع شد.
براساس اعلام مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، در حال حاضر ۳۵۰ تجمع کوچک و بزرگ در بیعت با رهبری و حمایت از نیروهای مسلح با تاکید بر محله محوری در سطح کلانشهر مشهد برگزار میشود، همچنین مردم انقلابی در سایر شهرهای خراسان رضوی نیز دستکم یک تجمع محوری شبانه برپا میکنند.