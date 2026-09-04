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آیین تجلیل از صنعتگران، معدنکاران و پیشکسوتان منتخب آذربایجانغربی در گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن، صحنهای برای پاسداشت تلاشهای بیوقفه جهادگران عرصه تولید استان بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، تالار وحدت ارومیه میزبان جهادگرانی بود که سالهاست در دل کارخانهها، معادن و کارگاههای تولیدی، چراغ اقتصاد آذربایجانغربی را روشن نگه داشتهاند.
آیین تجلیل از صنعتگران، معدنکاران و پیشکسوتان منتخب آذربایجانغربی به مناسبت روز ملی صنعت و معدن، صحنهای برای پاسداشت تلاشهای بیوقفه جهادگران عرصه تولید استان بود.
در این مراسم که با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی و جمعی از مسئولان ملی و استانی برگزار شد، از برگزیدگان بخش صنعت و معدن استان تجلیل به عمل آمد؛ مردان و زنانی که پشت هر محصول، هر معدن فعال و هر فرصت شغلی، روایتگر سالها تلاش، سرمایهگذاری، دانش و ایستادگی هستند.
مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن در آذربایجانغربی، فرصتی بود تا صدای چرخهای تولید و تلاش فعالان اقتصادی بیش از همیشه شنیده شود؛ صدایی که از دل واحدهای صنعتی و معدنی استان برمیخیزد و چشمانداز توسعه، اشتغال و رونق اقتصادی را ترسیم میکند.