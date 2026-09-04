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مدیرعامل تعاونی دهیاران سلفچگان گفت: فلسفه شکلگیری تعاونی دهیاران، تجمیع ظرفیت و توان دهیاریها برای اجرای طرحهایی است که به بهبود زیرساختها، افزایش رفاه عمومی و آبادانی روستاها کمک میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، ، مهدی کربلایی، مدیرعامل تعاونی دهیاران سلفچگان، با اشاره به نقش تعاونیها در توسعه مناطق روستایی گفت: این تعاونی با تجمیع ظرفیت و سرمایه دهیاریها، اجرای طرحهای عمرانی، خدماتی و اشتغالزا در روستاهای بخش را دنبال میکند که ایجاد بوستان، جدولگذاری معابر، خرید ماشینآلات عمرانی و ایجاد اشتغال از جمله اقدامات انجامشده است.
وی افزود: یکی از اقدامات انجامشده، تبدیل زمینی به مساحت یک هزار و ۲۰۰ مترمربع به بوستان برای استفاده اهالی روستا بود که با سرمایه و توان تعاونی اجرا و به فضای عمومی و رفاهی مردم تبدیل شده است.
کربلایی ادامه داد: اجرای جدولگذاری، بهسازی معابر و دیگر طرحهای عمرانی نیز از جمله فعالیتهای تعاونی دهیاران سلفچگان است که با هدف ارتقای کیفیت زندگی و ایجاد امکانات مناسبتر برای ساکنان روستاها انجام میشود.
مدیرعامل تعاونی دهیاران سلفچگان همچنین از خرید یک دستگاه بیل مکانیکی خبر داد و گفت: تأمین ماشینآلات عمرانی ضمن کاهش هزینه اجرای طرحها، موجب تسریع در فعالیتهای عمرانی روستاها شده است.
وی با اشاره به ظرفیت اشتغال ایجادشده در این تعاونی افزود: فعالیتهای مجموعه زمینه اشتغال حدود ۲۰ نفر را فراهم کرده و تلاش میکنیم با توسعه فعالیتهای تعاونی، ظرفیت اشتغال و خدمترسانی به روستاها افزایش یابد.
کربلایی خاطرنشان کرد: تعاون زمانی معنا پیدا میکند که توان و سرمایه مجموعهها در کنار یکدیگر قرار گیرد و نتیجه آن در زندگی مردم دیده شود؛ بر همین اساس، تعاونی دهیاران سلفچگان تلاش میکند از ظرفیت جمعی دهیاریها برای آبادانی روستاها و افزایش رفاه و امکانات روستایی استفاده کند.