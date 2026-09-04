دستگیری سارقان موتورسیکلت در پلدختر لرستان
فرمانده انتظامی پلدختر از دستگیری از کشف دو دستگاه موتورسیکلت سرقتی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛سرهنگ رسول کرمیچگنی گفت:در پی وقوع چند فقره سرقت موتورسیکلت در شهرستان، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
فرمانده انتظامی پلدختر افزود: مأموران با انجام اقدامات تخصصی و پلیسی، دو سارق را به همراه دو دستگاه موتورسیکلت سرقتی در این شهرستان دستگیر کردند.
وی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با سارقان و مخلان نظم و امنیت بیان کرد:شهروندان در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.