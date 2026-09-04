

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سرهنگ رسول کرمی‌چگنی گفت:در پی وقوع چند فقره سرقت موتورسیکلت در شهرستان، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی پلدختر افزود: مأموران با انجام اقدامات تخصصی و پلیسی، دو سارق را به همراه دو دستگاه موتورسیکلت سرقتی در این شهرستان دستگیر کردند.





وی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با سارقان و مخلان نظم و امنیت بیان کرد:شهروندان در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.