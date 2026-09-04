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استاندار آذربایجانغربی گفت: عملیات اجرایی طرح جامع پایانه مرزی بازرگان در روزهای آینده آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، قطب تجارت مرزی آذربایجانغربی در آستانه یک تحول زیرساختی بزرگ قرار گرفته و با واگذاری طرح جامع پایانه مرزی بازرگان به مناقصه و طی شدن فرآیند انتخاب پیمانکار، عملیات اجرایی این طرح در روزهای آینده آغاز میشود تا مسیر تجارت و تردد در مهمترین دروازه زمینی کشور با شتاب بیشتری توسعه یابد.
استاندار آذربایجانغربی در آیین گرامیداشت روز صنعت، معدن و تجارت استان با اعلام این خبر، گفت: طرح جامع پایانههای مرزی بازرگان، رازی و تمرچین به مناقصه اجرای طرح واگذار شده و مجوزهای لازم از دولت اخذ شده و با انتخاب پیمانکار، عملیات اجرایی طرح جامع پایانه مرزی بازرگان در روزهای آینده آغاز خواهد شد.
رضا رحمانی همچنین با اشاره به جهش تردد کامیونها از مرزهای استان، افزود: میزان تردد کامیونها از مرزهای آذربایجانغربی از ۱۲۰ دستگاه به بیش از ۳۰۰ دستگاه افزایش یافته و هدفگذاری استان رسیدن به هزار دستگاه تردد کامیون است.
وی در ادامه با بیان اینکه جادهها و محورهای مواصلاتی استان به کارگاه عمرانی تبدیل شدهاند، خاطرنشان کرد: تکمیل زیرساختها از شمال تا جنوب، توسعه مسیرهای ارتباطی و توجه ویژه به مرزها از اولویتهای مدیریتی استان بوده و دستگاههای اجرایی باید برای تحقق این اهداف با جدیت پای کار باشند.
استاندار آذربایجانغربی به جایگاه استان در تجارت مرزی کشور نیز اشاره کرده و افزود: براساس آمار رسمی مسئولان کشوری، ۵۲ درصد مبادلات مرزی کشور در پنج ماهه نخست امسال متعلق به آذربایجانغربی بوده که نشاندهنده ظرفیت بزرگ استان در تجارت مرزی و مبادلات کالا است.
رحمانی همچنین با بیان اینکه آذربایجانغربی به فهم مشترک توسعه و همدلی رسیده و همه عوامل در پیشرفت استان نقش دارند، اضافه کرد: ظرفیتهای بینظیر آذربایجانغربی باید با همگرایی، توسعه مرزها، تقویت زیرساختها، توجه به دریاچه ارومیه، توسعه شهرکهای دانشبنیان و فناوری و تکمیل زنجیره ارزش معادن و صنایع غذایی، به رشد، اشتغال و ثروت پایدار تبدیل شود.