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تیم شهدای میناب نیشابور، توانست به عنوان تیم دوم گروه G به جمع هشت تیم برتر کشتی فرنگی کشور صعود کند.
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به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رییس هیأت کشتی شهرستان نیشابور گفت: دور دوم مسابقات لیگ کشوری فرنگی جوانان، یادبود شهدای جنگ رمضان، با حضور ۴ تیم قدرتمند کشور به میزبانی شهرستان نیشابور برگزار شد.
محسن بشنیجی افزود: در این مسابقات یک روزه، ورزشکاران جوان در رده سنی بین ۱۶ تا ۱۹ سال و در ۱۰ وزن مختلف با هم رقابت کردند.
وی ادامه داد: تیم شهدای میناب نیشابور بعنوان تنها نماینده خراسان رضوی، در جمع شانزده تیم برتر کشور حضور داشت و با تیمهای توابع تهران، استان گلستان و آکادمی نادری خادم خراسان جنوبی هم گروه بود.
بشنیجی اظهار داشت: تیم شهدای میناب نیشابور با شکست تیمهای توابع تهران و خراسان جنوبی و نیز با یک باخت بسیار نزدیک با نتیجه تیمی ۵ بر ۵ در مقابل تیم استان گلستان، توانست به عنوان تیم دوم گروه G به جمع هشت تیم برتر کشتی فرنگی کشور صعود کند.
رییس هیأت کشتی شهرستان نیشابور تصریح کرد: در پایان مسابقات، تیمهای استان گلستان، شهدای میناب نیشابور و توابع تهران، به ترتیب مقامهای اول تا سوم تیمی را از آن خود کردند.