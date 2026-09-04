به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روز گذشته حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، در رأس یک هیئت عالی قضائی و حقوقی، به‌منظور شرکت در نشست سران قضائی کشور‌های عضو بریکس، عازم دهلی هند شد.

رئیس قوه قضائیه پیش از سفر به هند به منظور شرکت در اجلاس بریکس اعلام کرد که امیدوارم در این سفر بتوانم صدای مردم غیور و شجاع ایران باشم.

یکی از برنامه‌های رئیس قوه قضائیه در روز اول سفر به هند، دیدار با جمع گسترده‌ای از رهبران ادیان، علما و فرهیختگان این کشور بود؛ دیداری که محتوای آن، فراتر از یک دیدار تشریفاتی، به مسائل مهمی همچون صلح جهانی، عدالت، مقابله با تجاوز و ضرورت همکاری ملت‌ها اختصاص داشت.

گزارش کامل برنامه‌های سفر رئیس قوه قضائیه در روز اول به شرح زیر است:

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در ادامه برنامه‌های سفر خود به دهلی هند به منظور شرکت در اجلاسیه بریکس، با «ژانگ جون» رئیس دیوان عالی جمهوری خلق چین و عالی‌ترین مقام نظام قضائی این کشور، دیدار کرد.

رئیس دستگاه قضا در این دیدار با اشاره به روابط مستحکم ایران و چین بر اهمیت ایجاد پیوند میان همکاری‌های حقوقی- قضائی و گسترش روابط راهبردی میان دو کشور تأکید کرد.

محسنی اژه ای با اشاره به روابط گسترده ایران با همه کشور‌های عضو بریکس، به‌ویژه چین، گفت: ایجاد و گسترش بستر‌های ارتباطی در حوزه‌های قضائی می‌تواند به‌عنوان یک بازوی پشتیبان، تقویت‌کننده روابط در سایر عرصه‌های راهبردی باشد.

وی همچنین با اشاره به ضرورت تبادل تجربیات حقوقی و قضائی میان کشور‌های عضو بریکس، افزود: بهره‌گیری از تجربیات چین و ارائه تجربیات ایران در مسیر تعمیق همکاری‌های حقوقی و قضائی می‌تواند منجر به ایجاد یک شبکه ارتباطی مستحکم در همه حوزه‌های مورد نظر در قالب بلوک بریکس گردد.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اراده قطعی جمهوری اسلامی ایران برای گسترش روابط با چین، گفت: ایران اسلامی در سال جاری آماج هجمه‌ها و تجاوزات غیرقانونی آمریکا قرار گرفت، اما با حضور مقتدرانه مردم در میدان و حمایت همه‌جانبه آنان از کشور و مسئولین نظام، پایداری و ثبات راهبردی خود را به جهانیان ثابت کرد.

محسنی اژه ای با اشاره به تغییرات بنیادین در مناسبات بین‌المللی افزود: جهان در حال گذار به نظم نوین جهانی است و جمهوری خلق چین نقش مؤثری در این فرآیند ایفا می‌کند. ما با نگاه به این تحولات، مصمم هستیم تا از حداکثر ظرفیت‌های موجود برای عملیاتی‌سازی کامل تفاهم‌نامه‌های دوجانبه بهره‌برداری کنیم.

وی در ادامه بر تبادل تجربیات در حوزه‌های فناورانه به‌ویژه بهره‌گیری از هوش مصنوعی در پیشبرد امورات قضائی، تأکید کرد و گفت: ظرفیت‌های علمی و فناورانه چین در کنار توانمندی‌های بومی ایران، می‌تواند زمینه‌ساز جهشی نوین در همکاری‌های دوجانبه و تقویت اقتدار مشترک باشد.

رئیس قوه قضائیه افزود: سال گذشته مقرر بود که اجلاس سران قضایی کشور‌های عضو سازمان شانگهای در ایران برگزار شود که به سبب تجاوزات ظالمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، این مهم محقق نشد؛ امیدواریم این فرصت حاصل شود که به زودی اجلاسیه مزبور را در ایران برپا کنیم.

همچنین در این دیدار، «ژانگ جون» رئیس دیوان عالی جمهوری خلق چین و عالی‌ترین مقام نظام قضائی این کشور ضمن تبریک انتصاب مجدد حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، گفت: برای من مایه مباهات و افتخار است که یک‌بار دیگر با رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران دیدار می‌کنم.

وی خطاب به حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: در دیدار آوریل سال گذشته با شما در چین، گفت‌و‌گو‌های عمیق و سازنده‌ای داشتیم که آن گفت‌و‌گو‌ها و تبادل‌نظر‌ها همچنان در خاطر من باقی مانده است.

عالی‌ترین مقام نظام قضائی چین افزود: دو کشور چین و ایران علی‌رغم همه فراز و نشیب‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، همواره از روابط سالم و پایدار برخوردار بوده‌اند، همیشه به یکدیگر کمک کرده و با همدیگر همکاری داشته‌اند و ما نیز امیدواریم بتوانیم این همکاری‌های راهبردی بین دو کشور را تقویت کنیم.

وی با اشاره به اینکه مجموعه قضائی چین نسبت به تعمیق روابط و همکاری‌ها با دستگاه قضائی ایران علاقمند است، گفت: ما در سال‌های اخیر به پژوهش و کنکاش در حوزه‌های حکمرانی جدید قضائی و توسعه هوش‌مصنوعی و فناوری‌های دیجیتال در امر قضا پرداخته‌ایم و علاقمند هستیم که دستاوردهایمان در این حوزه‌ها را با ایران به اشتراک بگذاریم و از تجربیات مجموعه قضائی ایران نیز استفاده کنیم.

عالی‌ترین مقام نظام قضائی چین، ضمن تحسین تاب‌آوری و پایداری مردم ایران در طول جنگ‌های اخیر، گفت: امیدواریم روابط و مناسبات دو کشور چین و ایران در همه حوزه‌ها توسعه پیدا کند.