

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین کاروان کشورمان شامل ملی پوشان رده‌های سنی نوجوانان و جوانان دختر و پسر و همچنین کاتارو‌های نوجوان و‌جوان دختران دیشب پنج شنبه ۱۲ شهریور از طریق شهر نجف عراق و راهی امان اردن شدند.

اعضای تیم ملی کشورمان که در اولین گروه به این مسابقات اعزام شده‌اند به شرح ذیل است:

دختران:

رده سنی نوجوانان:

وزن ۴۷- کیلوگرم: نیروانا رزاقی

وزن ۵۴- کیلوگرم: باران شادفر

وزن ۶۱- کیلوگرم: دینا کریمی

وزن ۶۱+ کیلوگرم: صبا خداپرست

رده سنی جوانان:

وزن ۴۸- کیلوگرم: ملینا یوسفی

وزن ۵۳- کیلوگرم: ستایش قانعی فرد

وزن ۵۹- کیلوگرم: رزا رضایی

وزن ۶۶- کیلوگرم: ستایش افشار

وزن ۶۶+ کیلوگرم: ساغر جندقی

کاتای انفرادی نوجوانان: دینا صفری

کاتای انفرادی جوانان: ونوشه رستم‌نژاد

کاتای تیمی: ونوشه رستم‌نژاد، نازنین حق‌دوست و ملودی عزیزی

پسران:

رده سنی نوجوانان:

وزن ۵۲-: محمد ماهان قاسمیان

وزن ۵۷-: محمد طا‌ها غضنفرزاده

وزن ۶۳-: ابوالفضل عرب یعقوبی

وزن ۷۰-: حمیدرضا رضایتی

وزن ۷۰+: امیرعلی محمدی از استان

رده سنی جوانان:

وزن ۵۵- کیلوگرم: بنیامین صحاف

وزن ۶۱- کیلوگرم: ابوالفضل نوروزی

وزن ۶۸- کیلوگرم: محمد عبدالهی

وزن ۷۶- کیلوگرم: پرهام جهان باز

وزن ۷۶+ کیلوگرم: ابوالفضل سلیمانی

مهدی جعفری سرمربی و حسین کوهی مربی بدنساز تیم جوانان، میثم یاراحمدی سرمربی، محمد رضا محمدی مربی و امیر بهادر یاری مربی بدنساز تیم ملی نوجوانان؛ فرخناز ارباب سرمربی و فاطمه قاسمی مربی تیم نوجوانان و جوانان، محبوبه بزرگپور مربی کاتا دختران، اعضای کادر فنی هستند که تیم را همراهی میکنند.

مازیار فرید خمامی سرپرست سازمان تیم‌های ملی، مجید محمد دزاشیبی و هادی عرب تیم فوق را همراهی میکنند.

گروه دوم از ملی پوشان کشورمان نیز صبح شنبه راهی اردن خواهند شد.

بیست و چهارمین دوره از مسابقات قهرمانی آسیا رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و کمتر از ۲۱ سال دختران و پسران ۱۷ الی ۱۹ شهریور در امان اردن برگزار خواهد شد.