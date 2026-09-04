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گروه نخست از تیم اعزامی کاراته کشورمان برای شرکت در رقابتهای قهرمانی آسیا ردههای پایه آسیا راهی اردن شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین کاروان کشورمان شامل ملی پوشان ردههای سنی نوجوانان و جوانان دختر و پسر و همچنین کاتاروهای نوجوان وجوان دختران دیشب پنج شنبه ۱۲ شهریور از طریق شهر نجف عراق و راهی امان اردن شدند.
اعضای تیم ملی کشورمان که در اولین گروه به این مسابقات اعزام شدهاند به شرح ذیل است:
دختران:
رده سنی نوجوانان:
وزن ۴۷- کیلوگرم: نیروانا رزاقی
وزن ۵۴- کیلوگرم: باران شادفر
وزن ۶۱- کیلوگرم: دینا کریمی
وزن ۶۱+ کیلوگرم: صبا خداپرست
رده سنی جوانان:
وزن ۴۸- کیلوگرم: ملینا یوسفی
وزن ۵۳- کیلوگرم: ستایش قانعی فرد
وزن ۵۹- کیلوگرم: رزا رضایی
وزن ۶۶- کیلوگرم: ستایش افشار
وزن ۶۶+ کیلوگرم: ساغر جندقی
کاتای انفرادی نوجوانان: دینا صفری
کاتای انفرادی جوانان: ونوشه رستمنژاد
کاتای تیمی: ونوشه رستمنژاد، نازنین حقدوست و ملودی عزیزی
پسران:
رده سنی نوجوانان:
وزن ۵۲-: محمد ماهان قاسمیان
وزن ۵۷-: محمد طاها غضنفرزاده
وزن ۶۳-: ابوالفضل عرب یعقوبی
وزن ۷۰-: حمیدرضا رضایتی
وزن ۷۰+: امیرعلی محمدی از استان
رده سنی جوانان:
وزن ۵۵- کیلوگرم: بنیامین صحاف
وزن ۶۱- کیلوگرم: ابوالفضل نوروزی
وزن ۶۸- کیلوگرم: محمد عبدالهی
وزن ۷۶- کیلوگرم: پرهام جهان باز
وزن ۷۶+ کیلوگرم: ابوالفضل سلیمانی
مهدی جعفری سرمربی و حسین کوهی مربی بدنساز تیم جوانان، میثم یاراحمدی سرمربی، محمد رضا محمدی مربی و امیر بهادر یاری مربی بدنساز تیم ملی نوجوانان؛ فرخناز ارباب سرمربی و فاطمه قاسمی مربی تیم نوجوانان و جوانان، محبوبه بزرگپور مربی کاتا دختران، اعضای کادر فنی هستند که تیم را همراهی میکنند.
مازیار فرید خمامی سرپرست سازمان تیمهای ملی، مجید محمد دزاشیبی و هادی عرب تیم فوق را همراهی میکنند.
گروه دوم از ملی پوشان کشورمان نیز صبح شنبه راهی اردن خواهند شد.
بیست و چهارمین دوره از مسابقات قهرمانی آسیا ردههای سنی نوجوانان، جوانان و کمتر از ۲۱ سال دختران و پسران ۱۷ الی ۱۹ شهریور در امان اردن برگزار خواهد شد.