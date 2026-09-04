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شهردار نیویورک در اقدامی مشابه کشورهای نروژ و سوئد، استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی را در مدارس ابتدایی این شهر ممنوع کرد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که کارشناسان نسبت به پیامدهای منفی این فناوری بر روند یادگیری کودکان هشدار میدهند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، محدودیتهای جدید در برخی مدارس ابتدایی در دنیا، موجی از نگرانیها درباره «برونسپاری تفکر» به ماشینها را به دنبال داشته است. در حالی که هدف اولیه از معرفی هوش مصنوعی در آموزش، تسهیل یادگیری بود، اما اکنون دولتها و متخصصان به این نتیجه رسیدهاند که تکیه بیش از حد دانشآموزان به این ابزارها، هزینههای پنهانی دارد که میتواند توانایی تفکر مستقل و یادگیری بنیادین کودکان را تهدید کند.
(گزارش سمیه ناصح)