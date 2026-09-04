به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسئول موکب مردمی "محبین ابوالفضل العباس " شهرستان مهر در کربلای معلی گفت: به همت خیر جوان خیرخواه اهل شهر وراوی، ۳۰۰ بسته نوشت‌افزار و لوازم مورد نیاز دانش‌آموزان به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان به دانش آموزان کم برخوردار اهدا شد.

عباس عبداللهی افزود: این بسته‌ها شامل کیف، دفتر، خودکار، مداد، پاک‌کن، جامدادی، خط‌کش و دیگر نوشت افزار مورد نیاز دانش آموزان است.

شهرستان مهر در جنوب فارس و در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.