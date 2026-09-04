در پی تشدید آلودگی هوا و گسترش دود ناشی از آتش‌سوزی جنگل‌ها و اراضی در جنوب شرق آسیا، قرار است بخش‌هایی از توافق آسه آن تقویت شود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کوالالامپور، تشدید آلودگی هوا و گسترش دود ناشی از آتش‌سوزی جنگل‌ها و اراضی در جنوب شرق آسیا، مقام‌های مالزی را به بازنگری و تقویت بخش‌هایی از توافق آسه‌آن درباره آلودگی دود و مه فرامرزی واداشته است.

توافق آسه‌آن درباره آلودگی دود و مه فرامرزی که از سال ۲۰۰۳ اجرایی شده، بر اصول اجماع، حاکمیت ملی و مداخله نکردن استوار است و برای کشور‌های متخلف جریمه یا تحریم در سطح آسه‌آن پیش‌بینی نکرده است؛ اختلافات نیز عمدتاً از طریق رایزنی و مذاکره حل‌وفصل می‌شود.

کارشناسان معتقدند اصلاح این توافق، به‌ویژه در زمینه اجرای مقررات، همکاری‌های فرامرزی، تبادل اطلاعات و پاسخ سریع به آتش‌سوزی‌ها، ضروری است؛ اما تغییر اساسی در آن با توجه به اصل اجماع در آسه‌آن، دشوار خواهد بود.

به گفته کارشناسان، برای شکستن چرخه آلودگی دود در جنوب شرق آسیا، تغییرات روی کاغذ کافی نیست و باید اراده سیاسی، پاسخگویی و اجرای قوانین در کشور‌های عضو نیز تقویت شود.

آلودگی دود فرامرزی طی چند دهه گذشته بار‌ها کشور‌های جنوب شرق آسیا را تحت تأثیر قرار داده است. از شدیدترین موارد می‌توان به سال‌های ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸، ۲۰۱۳ و ۲۰۱۵ اشاره کرد و در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۶ نیز موج‌های قابل توجهی از آلودگی هوا گزارش شده است.

خشکسالی‌های ناشی از پدیده «ال‌نینو» نیز با تشدید شرایط خشک، زمینه را برای گسترش آتش‌سوزی در جنگل‌ها و زمین‌های زغال‌سنگی فراهم می‌کند.

گسترش دود و آلودگی هوا در سال‌های گذشته میلیون‌ها نفر را در معرض هوای ناسالم قرار داده و موجب تعطیلی مدارس، اختلال در فعالیت‌های اقتصادی و حمل‌ونقل و میلیارد‌ها دلار خسارت اقتصادی شده است.

یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، تعارض میان اصل عدم مداخله و اجماع در آسه‌آن با ضرورت پاسخگو کردن مستقیم کشور‌ها و شرکت‌های مسئول آتش‌سوزی‌ها عنوان شده است.