پرونده رقابت‌های روئینگ ارگومتر نخستین المپیاد ساحلی ورزش‌های آبی کشور به میزبانی شهرستان چادگان در ۲ بخش آقایان و بانوان، با معرفی نفرات برتر بسته شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره ورزش و جوانان چادگان گفت: این رقابت‌ها روز گذشته با حضور شرکت کنندگانی از اصفهان، نجف‌آباد، فلاورجان و چادگان در شهرستان چادگان برگزار شد.

رضا آقایی افزود: این رقابت‌ها در ۲ بخش آقایان و بانوان و در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان برگزار شد و ورزشکاران در فضایی پرنشاط و رقابتی، توانمندی‌های خود را به نمایش گذاشتند.

رئیس اداره ورزش و جوانان چادگان گفت: در بخش آقایان و در رده سنی نوجوانان، امیرعباس پناهنده از اصفهان مقام نخست را کسب کرد، متین عادل‌نیا از نجف‌آباد در جایگاه دوم ایستاد و میعاد عادل‌نیا از نجف‌آباد مقام سوم را به دست آورد.

وی ادامه داد: در رده سنی جوانان نیز محمدرضا محمدی از خمینی‌شهر عنوان نخست را از آن خود کرد، امیرحسین قانعان از اصفهان دوم شد و محمدرضا نعمت‌بخش در جایگاه سوم قرار گرفت.

آقایی عنوان کرد: در رده سنی بزرگسالان، مسیح خسروی از اصفهان به مقام نخست رسید، آرمین نیکخواه از اصفهان دوم شد و ایمان طحانی از فلاورجان مقام سوم را کسب کرد.

وی گفت: در رده سنی پیشکسوتان نیز امیر پناهنده از اصفهان مقام نخست را به دست آورد، عباس امینی قلعه‌نویی از اصفهان در جایگاه دوم قرار گرفت و مهدی امامی از نجف‌آباد سوم شد.

رئیس اداره ورزش چادگان تاکید کرد: همچنین در بخش بانوان و در رده سنی نوجوانان، زهرا زارعی از اصفهان مقام نخست را کسب کرد، آسیه ترکی از نجف‌آباد دوم شد و حدیثه سادات امامی از نجف‌آباد در جایگاه سوم ایستاد.

وی ابراز کرد: در رده سنی جوانان بانوان، عاطفه قدرجانی از فلاورجان عنوان نخست را به دست آورد، سحر محمدی از نجف‌آباد دوم شد و بیتا شیرانی از اصفهان مقام سوم را کسب کرد.

آقایی اعلام کرد: در رده سنی بزرگسالان نیز شمیم کلانتر از اصفهان در جایگاه نخست قرار گرفت، نگار کریمی از اصفهان مقام دوم را به دست آورد و زهرا ایزدی از اصفهان سوم شد.

وی گفت: در رده سنی پیشکسوتان بانوان نیز آسیه امامی از نجف‌آباد مقام نخست را کسب کرد، سمیه مردانی از نجف‌آباد در جایگاه دوم ایستاد و فلورا کاشانی از اصفهان مقام سوم را به دست آورد.

رئیس هیات شنای استان اصفهان ادامه داد: برگزاری این رقابت‌ها علاوه بر ایجاد فضای سالم و رقابتی میان ورزشکاران، فرصتی برای توسعه و ترویج رشته روئینگ در استان اصفهان، شناسایی استعداد‌های جدید و فراهم کردن زمینه رشد و ارتقای سطح فنی ورزشکاران این رشته فراهم کرد.

روئینگ ارگومتر یک رشته ورزشی شبیه‌سازی‌شده از قایقرانی روئینگ است که به‌جای قایق و آب، با دستگاهی به نام ارگومتر انجام می‌شود.

در این رشته ورزشی، ورزشکار روی دستگاه می‌نشیند و با کشیدن دسته دستگاه به سمت بدن و حرکت همزمان پا‌ها و دست‌ها، حرکت پارو زدن در قایق را شبیه‌سازی می‌کند و دستگاه نیز مسافت، زمان، سرعت و سایر شاخص‌های عملکرد ورزشکار را ثبت می‌کند.

در مسابقات این ورزش، ورزشکاران روی دستگاه یاد شده قرار می‌گیرند و بر اساس کوتاه‌ترین زمان برای طی مسافت مشخص، با یکدیگر رقابت می‌کنند.

شهرستان چادگان در ۱۲۰ کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد.