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برون سپاری فکر؛ روی دیگر هوش مصنوعی

شهردار نیویورک استفاده دانش آموزان از ابزار‌های هوش مصنوعی را برای مدارس ابتدایی این شهر ممنوع کرد. پیش از این نروژ و سوئد هم استفاده از هوش مصنوعی را برای دانش آموزان ممنوع کرده بودند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۱۳- ۰۹:۴۷
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برچسب ها: هوش مصنوعی ، برون سپاری ، فکر
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