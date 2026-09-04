بیمارستان ۶۴ تختخوابی شهدای ملکشاهی؛ امروز در آیینی با حضور فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت افتتاح شد و به این ترتیب؛ قصه رنج سفر بیماران این شهرستان به مرکز استان و دیگر استان‌ها پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان در این آیین اظهار کرد: بیمارستان شهدای ملکشاهی با ظرفیت ۶۴ تخت بستری و در زیربنایی به مساحت چهار هزار و ۷۰۰ مترمربع در پنج طبقه ساخته شده است.

عباس قیصوری تشریح کرد: این مرکز درمانی با برخورداری از بخش‌های اورژانس، دیالیز، اتاق عمل، مراقبت‌های ویژه بزرگسالان (ICU)، مراقبت‌های ویژه نوزادان (NICU)، اتاق زایمان (LDR)، آزمایشگاه و تصویربرداری، زمینه دسترسی بهتر مردم شهرستان ملکشاهی به خدمات بیمارستانی و درمانی را فراهم می‌کند.

وی افزود: بهره‌برداری از این بیمارستان، گامی مهم در توسعه زیرساخت‌های حوزه سلامت در شهرستان ملکشاهی و ارتقای دسترسی مردم این منطقه به خدمات درمانی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام تصریح کرد: توسعه متوازن زیرساخت‌های درمانی و کاهش فاصله دسترسی مردم مناطق مختلف استان به خدمات سلامت از رویکرد‌های دانشگاه علوم پزشکی ایلام است.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در این مراسم؛ از تامین تجهیزات و نیروی انسانی بیمارستان تازه‌تاسیس شهدای ملکشاهی خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی برای استقرار پزشکان متخصص و آغاز رسیدگی‌های بالینی در این مرکز درمانی با شتاب پیگیری می‌شود.

مسعود حبیبی اظهار کرد: همزمان با فراهم شدن بستر‌ها و تامین دستگاه‌های پزشکی، نیرو‌های اداری و درمانی مورد نیاز بیمارستان نیز جذب کار شده‌اند.

وی ادامه داد: برنامه‌ریزی برای تامین و استقرار نیرو‌ها و پزشک متخصص در این مرکز نیز به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد.

حبیبی اضافه کرد: هماهنگی‌های لازم برای استقرار سریع پزشکان متخصص در بیمارستان شهدای ملکشاهی انجام‌شده است.

آیین افتتاح بیمارستان شهدای ملکشاهی با حضور «فاطمه مهاجرانی» سخنگوی دولت، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، استاندار ایلام، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی برگزار شد.

سخنگوی دولت بامداد روز جمعه وارد استان ایلام شد و در فرودگاه شهدای ایلام مورد استقبال استاندار و جمعی از مسئولان قرار گرفت.

فاطمه مهاجرانی در بدو ورود به استان ایلام با حضور در مزار شهدای گمنام شهرستان ملکشاهی به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.

وی افزون بر افتتاح بیمارستان ۶۴ تختخوابی شهدای ملکشاهی در همایش صلح‌یاران و شورای اداری استان ایلام نیز شرکت می‌کند.

این بیمارستان پس از ۱۴ سال از آغاز عملیات اجرایی آن، امروز به بهره‌برداری رسید؛ طرحی که عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۹۲ آغاز شد و پس از سال‌ها پیگیری، در سال ۱۴۰۴ به پایان رسید.

این بیمارستان در زمینی به مساحت ۵ هزار مترمربع احداث شده و دارای ۴ هزار و ۷۰۰ مترمربع زیربنا و ۴ هزار و ۲۰۰ مترمربع محوطه؛ در پنج طبقه احداث شده است.