اجرای طرحی برای ارائه خدمت به اهالی فرهنگ، هنر و رسانه استان با حدود ۱۰ خدمت آغاز می‌شود و در ادامه به ۵۰ خدمت افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان در آیین نکوداشت روز خبرنگار با عنوان راویان امید شامگاه پنجشنبه در عمارت تاریخی چهلستون اصفهان، مسکن را مسئله ای دغدغه مند برای اهالی رسانه دانست و با تأکید بر ضرورت حل مسائل مرتبط با مسکن خبرنگاران، خواستار اتخاذ تصمیمات مناسب برای تأمین مسکن این قشر شد.

وی خبرنگاران را از اقشار اثرگذار و دلسوز جامعه دانست و بر پیگیری جدی‌تر موضوع مسکن آنان تأکید کرد.

جمالی‌نژاد همچنین از مسئولان مربوط خواست گزارشی از اقدامات و تصمیمات انجام‌شده در این زمینه ارائه کنند تا روند پیگیری مطالبه مسکن خبرنگاران شفاف باشد.

هیچ خبرنگار فعالی نباید از بیمه محروم بماند

یکی دیگر از محور‌های مطرح‌شده در این مراسم، وضعیت عضویت خبرنگاران در صندوق اعتباری هنر بود.

احمد مقیمی، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اشاره به عضویت چهارهزار و ۷۴۶ نفر از اهالی فرهنگ، هنر و رسانه استان اصفهان در صندوق اعتباری هنر گفت: از این تعداد تنها ۴۳۷ نفر خبرنگار هستند که باتوجه‌به جمعیت رسانه‌ای استان، این تعداد کم است.

وی تأکید کرد: انتظار ما این است که سال آینده خبرنگاری در استان اصفهان وجود نداشته باشد که فعال باشد، اما عضو صندوق اعتباری هنر نباشد.

مقیمی بیمه پایه و بیمه تکمیلی را از مهم‌ترین خدمات صندوق اعتباری هنر دانست و گفت: بخشی از هزینه بیمه فرهنگ و هنر، حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد، از سوی صندوق پرداخت می‌شود.

وی همچنین از آغاز ثبت‌نام بیمه تکمیلی از نیمه شهریور خبر داد و افزود: خبرنگاران فعال می‌توانند با عضویت در صندوق از این خدمات بهره‌مند شوند.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه صندوق اعتباری هنر حدود ۴۰ نوع خدمت به اعضای خود ارائه می‌کند، از خبرنگاران خواست موضوع بیمه خود را جدی بگیرند و پیش از آنکه با مشکلات درمانی مواجه شوند، برای پوشش بیمه‌ای اقدام کنند.

۵۰ خدمت برای اهالی فرهنگ، هنر و رسانه

سید مهدی سیدین‌نیا، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان، از تدوین طرحی برای ارائه ۵۰ خدمت به اهالی فرهنگ، هنر و رسانه استان خبر داد.

وی افزود: اجرای این طرح با حدود ۱۰ خدمت آغاز می‌شود و در ادامه تعداد خدمات به ۵۰ خدمت افزایش خواهد یافت.

سیدین‌نیا تأکید کرد: تلاش شده این خدمات به‌گونه‌ای طراحی شود که با تغییر مدیریت‌ها متوقف نشود و استمرار آن برای اهالی فرهنگ، هنر و رسانه استان حفظ شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان همچنین موضوع مسکن اهالی فرهنگ، هنر و رسانه را در حال پیگیری دانست و گفت: جلساتی با مسئولان وزارت راه و شهرسازی در تهران برگزار شده و تلاش می‌شود امسال موضوع ثبت‌نام و واگذاری‌ها تعیین تکلیف شود.

کمیته‌ای برای پیگیری مطالبات خبرنگاران

ایوب درویشی، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان، از تشکیل کمیته‌ای با محوریت خانه مطبوعات و دبیری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد و گفت: قرار است مسائل و مطالبات خبرنگاران با مشارکت مستقیم خود آنان در این کمیته بررسی و پیگیری شود.

وی با اشاره به ثبت‌نام حدود ۱۲۰ نفر برای برخورداری از مسکن تاکید کرد: پس از بررسی شرایط، تعدادی از افراد به دلیل نداشتن شرایط لازم از فرایند خارج شدند و جزئیات این موضوع از سوی مسئولان مربوط ارائه خواهد شد.

درویشی تأکید کرد: این کمیته دائمی خواهد بود و در جلسات آن از مدیران مرتبط استانی دعوت می‌شود؛ همچنین موضوعاتی که نیازمند پیگیری در سطح ملی باشد از طریق دستگاه‌های مربوط دنبال خواهد شد.

یک قطعه زمین در شاهین‌شهر برای خبرنگاران

محمدرضا فلاح مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان هم، واگذاری زمین برای ساخت مسکن خبرنگاران را در سایت پنج‌هزار واحدی شاهین‌شهر امکان پذیر دانست و گفت: در صورت تشکیل تعاونی یا گروه متقاضیان، می‌توان یک قطعه زمین را برای اجرای این طرح در اختیار آنان قرار داد.

وی افزود: هر بلوک این مجموعه حدود ۵۶ تا ۵۸ واحد ظرفیت دارد و خبرنگاران علاقه‌مند می‌توانند در قالب یک تعاونی یا مجموعه گروهی برای تأمین مسکن اقدام کنند.

فلاح ادامه داد: در صورت تشکیل گروه متقاضیان، امکان انتخاب سازنده و حتی استفاده از ظرفیت سازندگان فعال در پروژه‌های موجود برای تسریع در ساخت وجود دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان عنوان کرد: خبرنگارانی که شرایط لازم را داشته باشند می‌توانند درخواست خود را ارائه دهند و متناسب با تراکم و شرایط زمین، راهکار مناسب برای تأمین مسکن آنان بررسی خواهد شد.

خبرنگار؛ راوی حقیقت و افسر خط مقدم جنگ روایت‌ها

محمدرضا شواخی زواره، مدیر خانه مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان، در این آیین با اشاره به نقش رسانه‌ها در شرایط امروز گفتکرد: خبرنگار امروز تنها ناقل خبر نیست، بلکه راوی حقیقت، دیده‌بان جامعه و پل ارتباطی مردم و مسئولان و یکی از افسران خط مقدم جنگ روایت‌هاست.

وی با گرامیداشت یاد شهدای عرصه خبر و رسانه، به‌ویژه ۲۴ شهید خبرنگار استان اصفهان، افزود: در جنگ رسانه‌ای اگر رسانه داخلی روایت نکند، دیگران روایت خواهند کرد و اگر حقیقت به‌موقع و دقیق تبیین نشود، روایت‌های تحریف‌شده جای آن را می‌گیرند.

شواخی زواره، آموزش مستمر در حوزه جنگ روایت‌ها، سواد رسانه‌ای، هوش مصنوعی، راستی‌آزمایی، تولید محتوای چندرسانه‌ای و مدیریت بحران رسانه‌ای را از نیاز‌های جدی جامعه رسانه‌ای دانست و خواستار توجه بیشتر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به این حوزه شد.

وی همچنین رتبه‌بندی حرفه‌ای اهالی رسانه، توجه به مسائل معیشتی و بیمه‌ای، حمایت از خبرنگاران شهرستان‌ها و بازنگری در قوانین متناسب با تحولات رسانه‌ای را از مهم‌ترین مطالبات خبرنگاران عنوان کرد.

خبرنگاران اصفهان در میدان روایت ماندند

مدیر خانه مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان با اشاره به سابقه رسانه‌ای این استان بیان کرد: اصفهان یکی از خاستگاه‌های مهم روزنامه‌نگاری ایران است و راه‌اندازی نخستین خانه مطبوعات کشور در اصفهان در سال ۱۳۷۳ بخشی از این پیشینه پرافتخار محسوب می‌شود.

شواخی زواره با اشاره به حضور خبرنگاران اصفهان در رویداد‌های مهم کشور گفت: خبرنگاران استان در روز‌های سخت و به‌ویژه جریان حملات اخیر، در میدان ماندند و روایت کردند و اجازه ندادند میدان روایت به دیگران واگذار شود.

وی در پایان تأکید کرد: اگر از خبرنگار انتظار داریم در خط مقدم جنگ روایت‌ها بایستد، باید خط مقدم رسانه نیز به دانش، ابزار، امنیت حرفه‌ای و حمایت لازم مجهز باشد.