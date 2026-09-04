عملیات اجرایی نخستین دانشگاه تمام‌هوشمند جامع فرهنگیان ایران با برآورد اعتبار ۱۰ هزار میلیارد تومان، با حضور وزیر آموزش و پرورش، استاندار قم، جمعی از مسئولان و خیرین مدرسه‌ساز و دانشگاه‌ساز در قم آغاز شد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، عملیات اجرایی نخستین دانشگاه تمام‌هوشمند جامع فرهنگیان ایران با حضور علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، اکبر بهنام‌جو استاندار قم، جمعی از مسئولان ملی و استانی و خیرین مدرسه‌ساز و دانشگاه‌ساز آغاز شد.

این دانشگاه در انتهای بلوار الغدیر قم، در محدوده پشت ورزشگاه یادگار امام (ره)، احداث خواهد شد و برای اجرای آن حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است.

دانشگاه تمام‌هوشمند جامع فرهنگیان با هدف ایجاد یک مجموعه جامع و تخصصی برای آموزش و تربیت معلمان طراحی شده و قرار است زیرساخت‌های آموزشی، اداری، اقامتی و رفاهی مورد نیاز را در قالب مراحل مختلف در خود جای دهد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، فاز نخست این طرح طی دو سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید و در این مرحله، فضا‌های آموزشی و اداری، خوابگاه‌های دانشجویان دختر و پسر، مسجد و دیگر زیرساخت‌های مورد نیاز پیش‌بینی شده است.

استاندار قم در این مراسم با اشاره به جایگاه علمی، فرهنگی و معنوی قم، دانشگاه فرهنگیان را یکی از زیرساخت‌های مهم تربیت نیروی انسانی در نظام تعلیم و تربیت دانست و بر اجرای فاز نخست این پروژه در مدت دو سال تأکید کرد.

بهنام‌جو همچنین توسعه زیرساخت‌های تعلیم و تربیت را از موضوعات مهم مدیریت استان عنوان کرد و گفت ظرفیت‌های علمی و فرهنگی قم می‌تواند در مسیر تربیت معلمانی توانمند و برخوردار از دانش، مهارت و هویت حرفه‌ای مورد استفاده قرار گیرد.

وزیر آموزش و پرورش نیز در این مراسم از پیگیری‌های استاندار قم در حوزه آموزش و پرورش قدردانی کرد و اهتمام مدیریت استان برای دنبال کردن مسائل این حوزه، از موضوعات مربوط به مدارس تا پروژه‌های بزرگ زیرساختی را قابل توجه دانست.

راه‌اندازی این دانشگاه، با پیگیری مدیریت استان، همراهی مجموعه دانشگاه فرهنگیان، مشارکت خیرین و حمایت دولت چهاردهم، به عنوان یکی از طرح‌های مهم زیرساختی حوزه تعلیم و تربیت در قم وارد مرحله اجرایی شده است.

با تکمیل مراحل مختلف این طرح، دانشگاه فرهنگیان قم می‌تواند علاوه بر پاسخگویی به نیاز‌های استان، به عنوان یک ظرفیت ملی در حوزه آموزش و تربیت نیروی انسانی مورد استفاده قرار گیرد.