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دهمین همایش ملی ریحانهالنبی همزمان با ولادت حضرت زهرا (س) آذرماه در شهرستان مُهر برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،دبیر همایش ملی ریحانه النبی گفت: دهمین دوره همایش ملی "ریحانهالنبی " همزمان با ایام ولادت حضرت زهرا (س) از پنجم تا دهم آذرماه امسال در مرکز اسلامی فاطمیه شهرستان مهر برگزار خواهد شد.
بهزاد مریدی افزود: این رویداد فرصتی برای همافزایی میان فعالان فرهنگی، مذهبی، پژوهشگران و هنرمندان است تا با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و فرهنگی، گامهای موثری در راستای تبیین سبک زندگی اسلامی و ارزشهای اهلبیت (ع) برداشته شود.
وی بیان کرد: از پژوهشگران، هنرمندان، فعالان فرهنگی و علاقهمندان دعوت میشود با حضور و مشارکت در این همایش، در مسیر ترویج فرهنگ ناب اسلامی و تقویت ارزشهای اخلاقی و اجتماعی نقشآفرینی کنند.
مریدی در تشریح ساختار این همایش که در قالب ۶ محور اصلی برگزار میشود گفت: پیش از این هفت دوره همایش علمی شامل محورهای نهجالبلاغه، قرآن و عترت و رساله الحقوق و یک دوره صحیفه سجادیه برگزار شده است و امسال برای دومین بار، محور تخصصی «صحیفه سجادیه امام سجاد (ع)» در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: محور دوم، جایزه ادبی ریحانه است که امسال دهمین دوره آن را برگزار و فراخوان آن بهزودی منتشر خواهد شد.
شهرستان مهر در جنوب فارس و در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.