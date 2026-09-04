امین اسماعیل نژاد با کسب ۱۱ امتیاز در مسابقه ایران مقابل نیوزیلند، جمع امتیاز‌های کسب شده خود در تیم ملی را به یک هزار امتیاز رساند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ و مرحله نخست انتخابی المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس از امروز (جمعه ۱۳ شهریور) آغاز شد و به مدت ۱۰ روز در شهر فوکوئوکا ژاپن پیگیری می‌شود.

در دیدار افتتاحیه این مسابقات تیم‌های ملی والیبال ایران و نیوزیلند به مصاف یکدیگر رفتند و مردان والیبال ایران سه بر صفر حریف خود را شکست دادند.

امین اسماعیل نژاد کاپیتان تیم ملی والیبال تا قبل از این مسابقه برای تیم ملی ۹۸۹ امتیاز در رویداد‌های مختلف به دست آورده بود و این بازیکن با کسب ۱۱ پوئن مقابل نیوزیلند رکورد جدید ثبت کرد و در زمره بازیکنانی قرار گرفت که هزار امتیاز برای تیم ملی والیبال کسب کردند.

تیم ملی والیبال ایران ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد یکشنبه ۱۵ شهریور در دومین مسابقه خود در این رقابت‌ها به مصاف هند می‌رود.