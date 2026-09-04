به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، حبیبی در جریان بازدید از طرح پارک کوهستان شهر حمیل با اشاره به موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های محیطی محل اجرای طرح گفت: مکان‌یابی این مجموعه با توجه به توپوگرافی و چشم‌انداز طبیعی آن بسیار مناسب و کارشناسی‌شده است و بدون شک بهره‌برداری از آن می‌تواند به یکی از مراکز مهم تفریحی و نشاط اجتماعی برای مردم منطقه و روستاهای اطراف تبدیل شود.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه مردم منطقه شایسته بهترین و باکیفیت‌ترین خدمات هستند، افزود: بر همین اساس پیگیری‌ها و هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌های اجرایی و مسئولان مربوط جهت تأمین منابع و اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل بخش جدید طرح انجام خواهد شد تا روند کار با شتاب بیشتری پیش برود.

طرح پارک کوهستان حمیل در ۸ مرحله اجرایی طراحی شده که پیش‌بینی اعتبار هر مرحله آن حدود ۱۵ میلیارد تومان است.

تاکنون دو بخش از این مجموعه اجرا شده و عملیات اجرایی بخش سوم شامل تکمیل زیرساخت‌ها و تجهیزات تفریحی در دستور کار قرار دارد.

بر اساس دستور استاندار کرمانشاه قرار شده است اعتبارات مورد نیاز تکمیل مرحله سوم این طرح در سال‌جاری از سوی معاونت عمرانی استانداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تأمین شود.