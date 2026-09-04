رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از آغاز ثبت جغرافیایی سماق هوراند خبر داد و گفت: با ثبت ملی و دریافت نشان لیسبون، زمینه صادرات این محصول به ۵۰ کشور فراهم می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، شهرام شفیعی بر ضرورت حرکت از تولید سنتی به سمت تجاری‌سازی و ایجاد ارزش افزوده برای محصولات کشاورزی منطقه تأکید کرد و با اشاره به ظرفیت‌های موجود در زمینه تولید سماق و زغال‌اخته افزود: توسعه بازار، نشان‌سازی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای فرآوری و عرضه این محصولات، از اولویت‌های جهاد کشاورزی در حوضه آبریز ارس است.

ویبا اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ثبت جغرافیایی سماق هوراند گفت: کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی فرآیند ثبت جغرافیایی این محصول را در حال اجرا دارند و پس از تکمیل این مرحله، ثبت ملی سماق هوراند دنبال خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی افزود: در صورت دریافت نشان لیسیوم، امکان صادرات سماق هوراند به ۵۰ کشور جهان بدون نیاز به انجام آزمایش‌های مجدد فراهم خواهد شد که می‌تواند جایگاه این محصول را در بازار‌های بین‌المللی ارتقا دهد.

وی هدف از برگزاری جشنواره‌های محصولات کشاورزی را فراتر از معرفی صرف محصولات دانست و گفت: برگزاری این رویداد‌ها باید به معرفی محصول، ایجاد برند، جذب سرمایه‌گذاری و شکل‌گیری واحد‌های تولیدی و فرآوری منجر شود.

شفیعی ادامه داد: انتقال جشنواره سماق و زغال‌اخته به مرکز استان با هدف معرفی ظرفیت‌های این محصولات به فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران انجام شده است تا زمینه برای توسعه فعالیت‌های تجاری و ایجاد کارگاه‌های تولیدی در مقیاس‌های مختلف فراهم شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به محدودیت منابع آبی استان اظهار کرد: آذربایجان شرقی با شرایط دشوار آبی مواجه است و قرار گرفتن ۱۳ شهرستان در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، توسعه باغهای در این مناطق را با محدودیت مواجه کرده است.

وی افزود: سماق و زغال‌اخته در محدوده حوضه آبریز ارس تولید می‌شوند و از این منظر، ظرفیت مناسبی برای توسعه کشت و ایجاد ارزش افزوده در این منطقه دارند.

شفیعی همچنین به ظرفیت سد‌های عمارات، پیغام و خداآفرین برای توسعه بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: سد خداآفرین در مراحل پایانی قرار دارد و پایاب‌های سد‌های خداآفرین و پیغام نیز در ردیف اعتبارات ملی قرار گرفته‌اند.

وی از ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به حوزه تولید نهال سماق و زغال‌اخته خبر داد و گفت: ۲ شرکت دانش‌بنیان با استفاده از روش کشت بافت، تولید نهال این ۲ محصول را آغاز کرده‌اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی بیان کرد: تاکنون سه هزار اصله نهال سماق در شهرستان هوراند توزیع شده و میزان تولید نهال این محصول به ۲۱ هزار اصله رسیده است که آماده توزیع میان کشاورزان است.