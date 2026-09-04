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وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۵/۰۶/۱۳

سازمان هواشناسی برای مناطقی از جنوب و جنوب‌شرق کشور رگبار و رعدوبرق پیش بینی کرده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۱۳- ۰۹:۲۰
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برچسب ها: هواشناسی ، وضعیت آب و هوای کشور ، بارندگی ، کاهش دما
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