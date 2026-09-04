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پوریا شکری، در وزن مثبت ۸۲ کیلوگرم رشته قزاق کورسی، با برتری مقابل حریفان راهی مرحله نیمهنهایی شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پوریا شکری، نماینده ایران در رشته قزاق کورسی و وزن ۸۲ کیلوگرم، در نخستین دیدار خود به مصاف حریفی از ترکمنستان رفت.
شکری در این مبارزه با اقتدار نماینده ترکمنستان را شکست داد و در مرحله یکچهارم نهایی به مصاف حریف چینی رفت. شکری در این دیدار با اقتدار به برتری رسید و با کسب این پیروزی، راهی مرحله نیمهنهایی شد.
نماینده ایران در مرحله نیمهنهایی به مصاف حریفی از قزاقستان میرود.
ابوالفضل ترابی در وزن مثبت ۱۰۰ و علی فاتح در وزن مثبت ۶۲ مقابل حریفانی از ازبکستان و ترکمنستان نتیجه را واگذار کردند و از ادامه مسابقات بازماندند.
ششمین دوره بازیهای جهانی عشایر از نهم تا پانزدهم شهریور ماه در قرقیزستان در حال برگزاری است.