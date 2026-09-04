پوریا شکری، در وزن مثبت ۸۲ کیلوگرم رشته قزاق کورسی، با برتری مقابل حریفان راهی مرحله نیمه‌نهایی شد.

بازی‌های جهانی عشایر، صعود پوریا شکری به نیمه‌نهایی قزاق کورسی

بازی‌های جهانی عشایر، صعود پوریا شکری به نیمه‌نهایی قزاق کورسی



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پوریا شکری، نماینده ایران در رشته قزاق کورسی و وزن ۸۲ کیلوگرم، در نخستین دیدار خود به مصاف حریفی از ترکمنستان رفت.

شکری در این مبارزه با اقتدار نماینده ترکمنستان را شکست داد و در مرحله یک‌چهارم نهایی به مصاف حریف چینی رفت. شکری در این دیدار با اقتدار به برتری رسید و با کسب این پیروزی، راهی مرحله نیمه‌نهایی شد.

نماینده ایران در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف حریفی از قزاقستان می‌رود.

ابوالفضل ترابی در وزن مثبت ۱۰۰ و علی فاتح در وزن مثبت ۶۲ مقابل حریفانی از ازبکستان و ترکمنستان نتیجه را واگذار کردند و از ادامه مسابقات بازماندند.

ششمین دوره بازی‌های جهانی عشایر از نهم تا پانزدهم شهریور ماه در قرقیزستان در حال برگزاری است.