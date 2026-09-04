تصادف پژو ۴۰۵ و پراید در جاده میمند ـ جهرم، ۶ مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسئول اورژانس شهرستان فیروزآباد گفت: در تماس به این مرکز مبنی بر وقوع تصادف بین یک دستگاه پژو ۴۰۵ و پراید در جاده میمند ـ جهرم نرسیده به روستای کوشک سرتنگ ۲ دستگاه آمبولانس از میمند و اسفنجان جهرم به محل اعزام شدند.

غلامعلی جاویدان افزود: در مجموع ۶ نفر در این حادثه مصدوم شدند که پس از اقدامات اولیه درمانی در محل، ۲ مصدوم به مرکز درمانی در میمند و چهار مصدوم دیگر به بیمارستان پیمانیه جهرم منتقل شدند.