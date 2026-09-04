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کمبود منابع انرژی در اروپا و بالا رفتن قیمت گاز طبیعی

کمبود منابع انرژی در اروپا در اثر بسته شدن تنگه هرمز باعث شده قیمت گاز طبیعی به بالاترین میزان در سه سال اخیر برسد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۱۳- ۰۹:۱۹
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برچسب ها: قیمت سوخت ، اروپا ، تنگه هرمز
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