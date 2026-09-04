به گفته جانشین فرمانده سپاه فجر فارس، قرار است کاروان‌های عظیم مردمی در قالب اردوی راهیان نور به لامرد اعزام شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، عملیات ساخت یادمان ۲۱ شهید حمله تروریستی در شهرستان لامرد، با حضور مسئولان استانی و محلی آغاز شد. این طرح فرهنگی که در محل شهادت این شهیدان اجرا می‌شود، شهرستان لامرد را به یکی از مقاصد گردشگری و راهیان نور در سطح استان فارس و کشور تبدیل می‌کند.

سردار هاشم جمالی، جانشین فرمانده سپاه فجر فارس، در حاشیه بازدید از محل اجرای این طرح گفت: تصمیم برای اجرای این طرح بزرگ فرهنگی با حضور مسئولان شهرستان از جمله فرماندار، امام‌جمعه، فرمانده سپاه و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اتخاذ شد.

وی با اشاره به ضرورت فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای زائران افزود: باید شرایط مطلوب برای حضور هم‌وطنانی که قصد بازدید از این یادمان را دارند، تأمین شود.

سردار جمالی در پایان خاطرنشان کرد: با بهره‌برداری از این یادمان، ظرفیت‌های جدیدی برای معرفی ایثارگری‌ها و میزبانی از زائران راهیان نور در این منطقه ایجاد می‌شود.