مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی گفت: چهار مهارت و بازی سنتی این استان با هدف صیانت از دانش بومی و توسعه گردشگری محلی، به ثبت ملی رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی از ثبت چهار اثر ارزشمند فرهنگی استان در فهرست میراث ناملموس ملی خبر داد.

مرتضی صفری اظهار کرد: در راستای اجرای کنوانسیون‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۵ یونسکو مبنی بر ضرورت توجه به تنوع فرهنگی اقوام و حفاظت از عناصر میراث ناملموس، در نشست شورای ثبت آثار وزارت میراث‌فرهنگی، ۴ اثر شاخص استان مورد ارزیابی هیئت داوران قرار گرفت و به ثبت ملی رسید.

صفری تشریح کرد: این آثار شامل «مهارت تهیه و پخت نان کته‌چوره‌یی حسنلو»، «مهارت بافت سنتی یوموشاق سؤپورگه»، «مهارت تهیه و پخت باسلوق ارومیه» و «شیوه بازی سنتی توپ‌سو» هستند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با تبیین اهمیت گنجینه‌های بومی افزود: توجه به دانش‌های سنتی و میراث شفاهی یکی از ارکان اصلی فرهنگ پویای اقوام است که سینه به سینه منتقل شده و نقشی بی‌بدیل در پیوند نسلی ایفا می‌کند.

وی افزود: احیای این عناصر ارزشمند علاوه‌بر حفظ هویت تاریخی استان، بستری پایدار برای توسعه گردشگری، رونق اشتغال محلی و توانمندسازی جوامع بومی فراهم می‌سازد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی گفت: حفاظت و پاسداری از عناصر ثبت‌شده در فهرست میراث ناملموس امری فرابخشی است و موفقیت در آن مستلزم همراهی همه‌جانبه است، بر همین اساس، انتظار می‌رود همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط و سازمان‌های مردم‌نهاد، برنامه‌های حمایتی، ترویجی و آموزشی متناسبی را برای پاسداری از این میراث ماندگار در دستور کار قرار دهند.