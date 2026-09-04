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در این بسته خبری در جریان آغاز ساخت دو مدرسه خیرساز در شهرستان نجفآباد تا آموزش مهارت اطفا حریق در شهرستان کاشان قرار می گیرید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در آیینی با حضور مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان و جمعی از خیران شهرستان آباد ساخت ۲ مدرسه ۶ کلاسه در این شهرستان آغاز شد.
در این آیین مدرسه ۶ کلاسه آرمان منزوی زاده در زمینی به مساحت ۲۳۰۰ متر مربع و مدرسه ۶ کلاسه هلیا منزوی زاده در زمینی مساحت ۱۹۰۰متر مربع آغاز شد.
خیر نیک اندیش حاج رضا منزوی زاده متعهد به پرداخت هزینه هر دو مدرسه شده است.
مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان در این مراسم گفت: نیت در مشارکت در امور خیر موجب می شود در آینده فرزندان خانواده راه خیر پدران خود را ادامه دهند.
شهرستان نجف آباد ۲۲۴ مدرسه دولتی و ۷۴ مدرسه غیر دولتی دارد که در این واحدهای آموزشی بیش از ۶۷ هزار دانش آموز مشغول به تحصیل هستند.
آموزش بیش از ۱۲۰۰ شهروند از مهارت های اطفای حریق در کاشان
به گزارش روابطعمومی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان، سید مصطفی محتشمیان، رئیس این سازمان، از اجرای پویش آموزشی گسترده در مردادماه خبر داد که طی آن یک هزار و دویست و سی و شش نفر در قالب دورههای تخصصی و همگانی، مهارتهای ایمنی و اطفای حریق را فراگرفتند.
بر اساس این گزارش، دورههای آموزشی با هدف ارتقای سطح آمادگی اقشار مختلف جامعه در مواجهه با حوادث و آتشسوزی برگزار شده است. این آموزشها با بهرهگیری از ۲۶ مربی مجرب و در بازه زمانی ۳ تا ۱۲ ساعت برای هر گروه مخاطب طراحی و اجرا شد که مجموعاً ۳ هزار و ۷۸۷ نفر-ساعت آموزش را برای شرکتکنندگان به ارمغان آورد.
مهمترین سرفصلهای آموزشی ارائه شده در این دورهها شامل آموزش عمومی اطفای حریق و رفتارشناسی حریق،آشنایی با خاموشکنندههای دستی و سیلندرهای گاز مایع،نحوه کار با تجهیزات آتشنشانی و دستگاههای تنفسی،کمکهای اولیه، مقابله با حیوانات گزنده، دورههای تخصصی پمپ، آبرسانی، لوله و اتصالات، ایمنی ویژه کودک (مهدهای کودک و آموزشوپرورش) برای طیف گستردهای از جامعه بود.