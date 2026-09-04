به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی والیبال ایران در نخستین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ سه بر صفر نیوزیلند را شکست داد.

امین اسماعیل نژاد با کسب ۱۱ پوئن، امتیازآورترین بازیکن ایران در این دیدار بود. گرنت بازیکن شماره ۱۴ نیوزیلند نیز با کسب ۱۲ پوئن، عنوان امتیازآورترین بازیکن مسابقه را به دست آورد.

تیم ملی والیبال ایران در مجموع ست‌های این مسابقه ۷۵ امتیاز کسب کرد که به ترتیب ۳۵ پوئن در حمله، ۵ امتیاز در دفاع، ۲ پوئن سرویس و ۳۳ امتیاز از اشتباهات بازیکنان حریف بود.

بازیکنان تیم ملی والیبال نیوزیلند نیز در مجموع ست‌های این مسابقه ۴۹ امتیاز کسب کردند که شامل ۳۱ امتیاز حمله، ۷ دفاع، ۳ پوئن سرویس و ۸ امتیاز از اشتباهات بازیکنان تیم ایران بود.