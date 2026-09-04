بیمارستان ۶۴ تختخوابی شهدای ملکشاهی در ایلام، پس از ۱۴ سال و با حمایت دولت، امروز در مراسمی رسمی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام در این آیین اظهار کرد که بیمارستان شهدای ملکشاهی با ظرفیت ۶۴ تخت بستری و در زیربنایی به مساحت چهار هزار و ۷۰۰ مترمربع در پنج طبقه ساخته شده است.

عباس قیصوری اظهار کرد: این مرکز درمانی با برخورداری از بخش‌های اورژانس، دیالیز، اتاق عمل، مراقبت‌های ویژه بزرگسالان (ICU)، مراقبت‌های ویژه نوزادان (NICU)، اتاق زایمان (LDR)، آزمایشگاه و تصویربرداری، زمینه دسترسی بهتر مردم شهرستان ملکشاهی به خدمات بیمارستانی و درمانی را فراهم می‌کند.

وی افزود: بهره‌برداری از این بیمارستان، گامی مهم در توسعه زیرساخت‌های حوزه سلامت در شهرستان ملکشاهی و ارتقای دسترسی مردم این منطقه به خدمات درمانی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام بیان کرد: راه‌اندازی بیمارستان شهدای ملکشاهی می‌تواند بخش مهمی از نیاز‌های درمانی مردم این شهرستان را در محل سکونت آنان پاسخ دهد.

قیصوری ادامه داد: توسعه متوازن زیرساخت‌های درمانی و کاهش فاصله دسترسی مردم مناطق مختلف استان به خدمات سلامت از رویکرد‌های دانشگاه علوم پزشکی ایلام است.

آیین افتتاح بیمارستان شهدای ملکشاهی با حضور «فاطمه مهاجرانی» سخنگوی دولت، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، استاندار ایلام، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی برگزار شد.

سخنگوی دولت بامداد روز جمعه وارد استان ایلام شد و در فرودگاه شهدای ایلام مورد استقبال استاندار و جمعی از مسئولان قرار گرفت.

فاطمه مهاجرانی در بدو ورود به استان ایلام با حضور در مزار شهدای گمنام شهرستان ملکشاهی به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.

وی افزون بر افتتاح بیمارستان ۶۴ تختخوابی شهدای ملکشاهی در همایش صلح‌یاران و شورای اداری استان ایلام شرکت می‌کند.