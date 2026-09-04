نخستین برنامه رئیس قوه قضائیه در سفر به هند، دیدار صمیمانه با جمعی از رهبران ادیان، عُلما و فرهیختگان این کشور بود که، با استقبال گسترده و پوشش خبری رسانه ها، همراه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نخستین برنامه حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه در سفر به هند، دیدار صمیمانه با جمعی از رهبران ادیان، عُلما و فرهیختگان این کشور بود که، با استقبال گسترده و پوشش خبری رسانه ها، همراه شد.

رئیس قوه قضائیه، در رأس هیئتی عالی، برای شرکت در نشست سران قضائی بریکس، عازم دهلی نو شده است.