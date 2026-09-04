تاکید مردم بر محکومیت جنایت آمریکا در سیریک در اجتماعات شبانه

در صد و هشتاد و هفتمین شب از تجمعات شبانه، مردم همچون شب‌های دیگر با حضور گسترده خود علاوه بر تاکید بر مقاومت و ایستادگی، جنایت آمریکا را در سیریک محکوم کردند.