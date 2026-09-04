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تاکید مردم بر محکومیت جنایت آمریکا در سیریک در اجتماعات شبانه

در صد و هشتاد و هفتمین شب از تجمعات شبانه، مردم همچون شب‌های دیگر با حضور گسترده خود علاوه بر تاکید بر مقاومت و ایستادگی، جنایت آمریکا را در سیریک محکوم کردند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۱۳- ۰۹:۰۲
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برچسب ها: اجتماعات مردمی ، دفاع از وطن ، اتحاد و انسجام ملت
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