به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، محمد طوسی گفت: خط انتقال و شبکه جمع آوری این طرح به طول ۱۶ کیلومتر در حال اجرا است و از کل شبکه و خط انتقال هفت هزار و ۲۰۰ متر اجرا و حدود ۳۱۸ فقره انشعاب فاضلاب خانگی واگذار و نصب شده است.

وی اضافه کرد: روستای طالب‌خان با حدود یک هزار خانوار از روستا‌های چسبیده به شهر مراغه است و اجرای شبکه فاضلاب را ضروی کرده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مراغه اظهار کرد: توسعه شبکه فاضلاب روستایی نه تنها به مدیریت بهینه منابع آب کمک می‌کند، بلکه زیربنای توسعه پایدار در این منطقه محسوب می‌شود و شرکت آب و فاضلاب خود را متعهد به تکمیل این زیرساخت برای رفاه حال شهروندان می‌داند.

طوسی ادامه داد: اجرای شبکه فاضلاب در روستا‌های نزدیک به شهر از جمله قره برقع از الویت‌ها این شرکت است.