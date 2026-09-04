بر اثر تصادف خودرو سواری با عابر پیاده در فلکه قدس کازرون، یک زن میانسال جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسئول اورژانس ۱۱۵ کازرون گفت: در پی اعلام وقوع حادثه در فلکه قدس این شهرستان مبنی بر برخورد سواری با عابر پیاده، یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

سیدمحسن حسینی افزود: در این حادثه خانم ۶۰ ساله کازرونی به دلیل شدت جراحات وارده در صحنه جان باخت و پیکر وی به عوامل نیروی انتظامی تحویل داده شد.

شهرستان کازرون در جنوب غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.