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در اجتماع دیشب مردم بهمئی در حمایت از ایران مقتدر ، پیکر شهید سید مالک موسوی تبار ، از شهدای اخیر راه وطن ، بر فراز دستان مردم این شهرستان در شهر لیکک کهگیلویه وبویر احمد تشییع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در این مراسم امام جمعه موقت اهواز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جمهوری اسلامی ایران ، به بیان فضیلت جهاد در راه خدا پرداخت و گفت: فداکاری، جانفشانیها و از خودگذشتگیهای شهدا باعث شد، که امروز در سایه امنیت و اقتدار، اهداف انقلاب اسلامی را به نحو مطلوب پیش ببریم و زنده نگه داریم.
حجتالاسلام احمدرضا حاجتی افزود: شناخت تفکر، منش و منزلت شهدا رسالت تمامی اقشار مردم به خصوص جوانان است تا ادامه دهنده راه پرفیض الهی باشند.
وی با قدردانی از حضور پرشور و گسترده مردم این دیار در استقبال از شهدا گفت: مردم بهمئی پای انقلاب و راه شهدا تا پای جان ایستاده اند و این شور و شعور مردم این دیار برای ادامه راه شهدا، نشان میدهد که بهمئیها همیشه در صحنه حاضر هستند.
حجتالاسلام احمدرضا حاجتی بر اهمیت تفکر ایثار و شهادت و ترویج آن در جامعه تاکید کرد و افزود: اندیشه و تفکر شهادت و ادامه راه شهیدان، فرصت مناسبی برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن در حوزهها و برهههای مختلف است.
قرار است پیکر این شهید والامقام امروز جمعه ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۳:۳۰ دقیقه، از غسال خانه شهر لیکک، به بخش ممبی و زادگاه شهید در روستای تنگ گر منتقل شود.
گفتنی است مراسم اصلی تشییع و خاکسپاری پیکر شهید سید مالک موسویتبار، عصر امروز جمعه ۱۳ شهریور در زادگاهش بخش ممبی برگزار و در روستای تنگگر به خاک سپرده میشود.
شهید سید مالک موسوی تبار صبحگاه روز چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ هنگام مأموریت ردیابی و مقابله با موشکهای رژیم صهیونیستی ـ آمریکایی در شهر آغاجاری، در جریان حملات هوایی این رژیم به شهادت رسید.