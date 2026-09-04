دریافت کننده قدرتی تیم ملی والیبال ایران، گفت: مسابقه با نیوزیلند تمرین خوبی برای تیم ایران برای رسیدن به هدف اصلی است.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پوریا حسین خانزاده پس از پیروزی سه بر صفر ایران مقابل نیوزیلند در قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶؛ اظهار داشت: همانگونه که دیدید این مسابقه بازی زیاد دشواری برای تیم ملی والیبال ایران نبود.

وی تصریح کرد: بازیکنان بیشتر روی هدف تیم تمرکز داشتند که بتوانند این رقابت‌ها را خوب آغاز کنند و به نظرم تیم ایران خوب بازی کرد.

دریافت کننده قدرتی تیم ملی والیبال ایران تاکید کرد: هدف تیم ایران یک چیز دیگر است و مسابقه با نیوزیلند کمک کرد که تمرین خوبی برای رسیدن به هدف اصلی داشته باشیم. همیشه صد خود را می‌گذاریم که بتوانیم بهترین نتیجه را بگیریم.

تیم ملی والیبال ایران ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد روز یکشنبه ۱۵ شهریور در دومین مسابقه خود در این رقابت‌ها به مصاف هند می‌رود.