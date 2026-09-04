به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، این بانوان جهادی که با هزینه شخصی خودشان اقدام به تامین پارچه و دوخت آن می‌کنند پرچم‌ها را به صورت رایگان در میدانها میان تجمع کنندگان توزیع می‌کنند و در کنار دوخت پرچم، سلاح مقاومت را برای دفاع از وطن یاد می‌گیرند تا آمادگی رزمی خود را به رخ دشمن بکشند.

سرهنگ صادقی فرمانده سپاه ناحیه مرند گفت: در جنگ امروز، نگاه دشمن به مردم است تا ببیند حضور مردم در جنگ سخت چگونه است و هنگامی که حضور پرشور مردم مبعوث شده را با پرچمهای مقدس جمهوری اسلامی ایران در خیابان‌ها می ‌بیند ناامید می‌شود و این حرکت برای نیرو‌های مسلح ما قوت قلب و برای دشمنان شکست تاکتیکی در میدان نبرد است.

حجت الاسلام اصلانی امام جمعه یامچی هم گفت: مردم مبعوث شده این دیار همزمان با حضور ملت قهرمان ایران از آغاز جنگ رمضان میدان‌ها را خالی نکرده‌اند و همچنان در بیعت با رهبر انقلاب اسلامی و پشتیبانی از نیرو‌های مسلح در میدان‌ها همراه با پرچم مقدس ایران حضور دارند.