به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ و مرحله نخست انتخابی المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس از امروز (جمعه ۱۳ شهریور) آغاز شد و به مدت ۱۰ روز در شهر فوکوئوکا ژاپن پیگیری می‌شود.

در دیدار افتتاحیه این مسابقات تیم‌های ملی والیبال ایران و نیوزیلند از ساعت هفت صبح به وقت تهران به مصاف یکدیگر رفتند و مردان والیبال ایران سه بر صفر حریف خود را شکست دادند.

شاگردان روبرتو پیاتزا در سه ست پیاپی به ترتیب با امتیاز‌های ۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۱۲ و ۲۵ بر ۲۲ به پیروزی رسیدند تا در نخستین بازی، اولین برد خود را ثبت کنند و در صدر جدول گروه دوم این رقابت‌ها قرار گیرند.

سیدعیسی ناصری، محمد ولی‌زاده، عرشیا بهنژاد، علی حاجی پور، پوریا حسین‌خانزاده، مرتضی شریفی و محمدرضا حضرت‌پور (لیبرو) ترکیب آغازین تیم ایران در این مسابقه بودند.

ایلشن داوودی‌پور محمدنیما باطنی، امین اسماعیل نژاد، علی حق‌پرست، اسماعیل مسافر، مبین نصری و حسین حاجی‌کلاته دیگر بازیکنان تیم ملی در این دیدار بودند که با صلاحدید سرمربی به میدان رفتند.

قضاوت دیدار ایران و نیوزیلند را داورانی از هنگ کنگ و قزاقستان برعهده داشتند. امین اسماعیل نژاد با کسب ۱۱ پوئن، عنوان امتیازآورترین بازیکن ایران در این مسابقه را به دست آورد.

دو تیم ایران و نیوزیلند در سال ۱۹۸۷ نخستین بار به مصاف هم رفتند و این مسابقه چهارمین تقابل دو تیم در تاریخ بود که همگی در مسابقات قهرمانی آسیا انجام شده است و تیم ایران در چهار بازی فاتح میدان شده است.

مرتضی قنبر افجه‌ای به عنوان سرپرست، روبرتو پیاتزا (سرمربی)، توماس توتولو، رحمان محمدی‌راد و علی فتاحی (مربیان)، امین شاکری (آنالیزور)، حسین کرد (فیزیوتراپ)، وحید باقری (مربی بدنساز) و سجاد نوری (ماسور) کادر فنی تیم ملی والیبال ایران را تشکیل می‌دهند.

تیم ملی والیبال ایران ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد روز یکشنبه ۱۵ شهریور در دومین مسابقه خود در این رقابت‌ها به مصاف هند می‌رود.