مردم کهگیلویه و بویراحمد در صد و هشتاد و هفتمین حضور خود در اجتماعات شبانه، جنایات آمریکا خائن و رژیم صهیونیستی غاصب را محکوم کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد؛ مردم انقلابی استان، تقویت همبستگی اجتماعی و انسجام ملی و ایستادگی در برابر تهدیدات دشمن را تنها راه شکست دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی اعلام کردند.

در این اجتماع حماسی، مردم استان، هم صدا با دیگر ایرانیان مقاوم تجاوز مجدد ارتش تروریستی آمریکا به خاک کشورمان و بمباران مراسم عروسی در سیریک و شهادت و مجروحیت جمعی از مردم بیگناه را محکوم کردند.