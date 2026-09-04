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نماینده ولیفقیه در استان و استاندار کرمانشاه در پی شهادت رزمندگان سرافراز هوافضای سپاه و در محکومیت جنایت جدید آمریکا در هرمزگان پیامی مشتر ک صادر کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، در این پیام آمده است:
بسمالله الرحمن الرحیم
شهادت پرافتخار رزمندگان سرافراز هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان کرمانشاه؛ سردار شهید جعفر کهریزی، شهید سرهنگ علیرضا شکیبافر، شهید سرهنگ رضا محمدی و شهید سروان شهرام جعفری را به پیشگاهحضرتولیعصرعجلاللهتعالیفرجهالشریف، مقام معظم رهبری مدظلهالعالی، خانوادههای معظم شهدا و مردم شهیدپرور استان کرمانشاه تبریک و تسلیت عرض مینماییم.
این دلاورمردان والامقام، با بذل خون پاک خویش، بار دیگر جلوهای از عظمت روحیه ایثار، مقاومت و دفاع از کیان ایران اسلامی را به تصویر کشیدند و نام پرافتخارشان در صحیفهی تاریخ این مرز و بوم، جاودانه خواهد ماند.
از سوی دیگر، حمله وحشیانه و جنایتکارانه نیروهای متجاوز به یک جشن عروسی در کوهستک واقع در شهرستان سیریک استان هرمزگان، و به خاک و خون کشیدن زنان، کودکان و غیرنظامیان بیگناه، سندی دیگر بر خوی ددمنشانه و ماهیت ضدبشری رژیم جنایتکار آمریکاست؛ جنایتی که بیشک به عنوان لکهی ننگی ابدی در حافظهی ملتها ثبت خواهد شد.
دشمنان این مرز و بوم بدانند که ملت آگاه و سرافراز ایران، اگرچه مظلوم است، اما هرگز سر تسلیم فرود نخواهد آورد؛ ما مقتدرانه ایستادهایم و نیروهای مسلحِ شجاع جمهوری اسلامی ایران نیز با صلابت و هوشیاری، پاسخ هرگونه تعدی و تجاوزی را با قاطعیت خواهند داد. به فضل الهی، پیروزی نهایی از آن ملت مؤمن و مقاوم ایران خواهد بود و خون پاک شهیدان، پرچم عزت و استقلال این سرزمین را برافراشتهتر از همیشه نگاه خواهد داشت.
حبیبالله غفوری
نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه کرمانشاه
منوچهر حبیبی
استاندار کرمانشاه