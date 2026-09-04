به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کارشناس هواشناسی از پایداری جو و افزایش تدریجی دما در مازندران تا روز یکشنبه خبر داد.

تاکامی گفت: کشاورزان می‌توانند با توجه به شرایط جوی، برای برداشت شالی‌های رسیده و سمپاشی باغ‌ها و مزارع اقدام کنند.

وی افزود: از روز دوشنبه وزش باد‌های نسبتاً شدید و افزایش ابر در استان آغاز می‌شود و در ساعات بعدازظهر، رگبار و رعدوبرق پراکنده خواهیم داشت.

کارشناس هواشناسی گفت: از دوشنبه شب تا صبح چهارشنبه نیز به تناوب شاهد بارندگی، وزش باد و کاهش دما در سطح استان خواهیم بود.

تاکامی افزود: دریای خزر امروز موج کوتاه دارد و برای فعالیت‌های دریایی مناسب است.