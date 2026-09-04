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کارشناس هواشناسی از پایداری جوی و افزایش تدریجی دما در مازندران تا یکشنبه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کارشناس هواشناسی از پایداری جو و افزایش تدریجی دما در مازندران تا روز یکشنبه خبر داد.
تاکامی گفت: کشاورزان میتوانند با توجه به شرایط جوی، برای برداشت شالیهای رسیده و سمپاشی باغها و مزارع اقدام کنند.
وی افزود: از روز دوشنبه وزش بادهای نسبتاً شدید و افزایش ابر در استان آغاز میشود و در ساعات بعدازظهر، رگبار و رعدوبرق پراکنده خواهیم داشت.
کارشناس هواشناسی گفت: از دوشنبه شب تا صبح چهارشنبه نیز به تناوب شاهد بارندگی، وزش باد و کاهش دما در سطح استان خواهیم بود.
تاکامی افزود: دریای خزر امروز موج کوتاه دارد و برای فعالیتهای دریایی مناسب است.