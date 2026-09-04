آریا مام‌عبدالله، ورزشکار مهابادی که به عنوان یکی از دو منتخب تیم ملی ژیمناستیک به بازی‌های آسیایی ناگویا دعوت شده است، در اردوی تدارکاتی باکو حضور یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رئیس اداره ورزش و جوانان مهاباد گفت: «آریا مام‌عبدالله»، ملی پوش این شهرستان و یکی از ۲ ورزشکار برگزیده تیم ملی ژیمناستیک برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا، به همراه اعضای تیم ملی برای برگزاری اردوی تدارکاتی به جمهوری آذربایجان اعزام شده است.

رحیم تیموری اظهار کرد: هم‌اکنون به همراه اعضای تیم ملی ژیمناستیک در اردوی تدارکاتی برون‌مرزی در باکو حضور دارد و تمرینات آماده‌سازی خود را برای حضور قدرتمند در این رویداد آسیایی دنبال می‌کند.

مام‌عبدالله گفت: حضور این ژیمناست مهابادی در جمع ۲ ورزشکار برگزیده تیم ملی برای اعزام به بازی‌های آسیایی ناگویا، افتخاری برای جامعه ورزش شهرستان و بیانگر ظرفیت و استعداد ورزشکاران مهاباد در رشته‌های مختلف است.

تیموری با قدردانی از خانواده و مربیان این ورزشکار گفت: ناصر هشیاری، مربی مام‌عبدالله، در سال‌های فعالیت وی نقش مهمی در روند تمرین، پرورش و آماده‌سازی این ژیمناست داشته است.

وی ابراز امیدواری کرد: مام‌عبدالله با تداوم تمرینات و حفظ آمادگی خود بتواند در بازی‌های آسیایی ناگویا عملکرد موفقی داشته باشد و برای ورزش مهاباد و کشورمان افتخارآفرینی کند.