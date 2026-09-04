\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06a9\u0647\u06af\u06cc\u0644\u0648\u06cc\u0647 \u0648 \u0628\u0648\u06cc\u0631\u0627\u062d\u0645\u062f \u060c \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0633\u0627\u0646\u062d\u0647 \u0631\u0627\u0646\u0646\u062f\u06af\u06cc \u06a9\u0647 \u0635\u0628\u062d \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u062c\u0645\u0639\u0647 \u06f1\u06f3 \u0634\u0647\u0631\u06cc\u0648\u0631 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f5 \u0631\u062e \u062f\u0627\u062f \u060c \u0631\u0627\u0646\u0646\u062f\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u062e\u0648\u062f\u0631\u0648 \u062c\u0627\u0646 \u0628\u0627\u062e\u062a.