رئیس‌کل دادگستری کردستان در بازدید از زندان مرکزی سنندج به صورت مستقیم با متهمان ومحکومان پرونده‌های قصاص و قتل عمد دیدار ودستورات لازم را برای پیگیری درخواست‌های قضایی آنان صادر کرد.

بازدید رئیس کل دادگستری کردستان از زندان مرکزی سنندج بازدید رئیس کل دادگستری کردستان از زندان مرکزی سنندج بازدید رئیس کل دادگستری کردستان از زندان مرکزی سنندج بازدید رئیس کل دادگستری کردستان از زندان مرکزی سنندج

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، جباری با حضور در زندان مرکزی سنندج، از بخش‌ها و بندهای مختلف این مجموعه بازدید کرد.

در این بازدید، مسائل و درخواست‌های قضایی زندانیان به صورت مستقیم و بدون واسطه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و جباری با متهمان و محکومان پرونده‌های قصاص و قتل عمد استان به گفت‌و‌گو پرداخت.

رئیس‌کل دادگستری کردستان پس از شنیدن درخواست‌های زندانیان، دستورات لازم را برای پیگیری و تسریع در روند رسیدگی به امور قضایی آنان صادر کرد.

همچنین در این بازدید، بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی و نهاد‌های ارفاقی برای زندانیان واجد شرایط تأکید شد تا درخواست‌های قابل رسیدگی آنان در چارچوب ضوابط قانونی دنبال شود.

این حضور میدانی، فرصتی برای بررسی مستقیم مسائل زندان و آگاهی از وضعیت قضایی زندانیان بود و موضوعات مرتبط با روند رسیدگی به پرونده‌ها، درخواست‌های مطرح‌شده و ظرفیت‌های قانونی قابل استفاده برای زندانیان مورد توجه قرار گرفت