به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر امور آب و فاضلاب منطقه کوهپایه گفت: این مخزن در قالب «طرح توسعه و محرومیت‌زدایی» و با هدف افزایش ظرفیت ذخیره، پایداری تأمین و توزیع آب و رفع مشکلات آبرسانی سه روستای کیچی، موسی‌آباد و علی‌ابراهیم در حال ساخت است.

امیرحسین شفیعی، روستای کیچی را با مشکل کمبود فشار آب روبرو دانست و افزود: آب مورد نیاز روستا‌های موسی‌آباد و علی‌ابراهیم نیز از طریق آبرسانی سیار تأمین می‌شود که با تکمیل این مخزن، مشکلات موجود در تأمین و توزیع آب هر سه روستا برطرف خواهد شد.

وی، جمعیت بهره‌مند از این طرح را ۲۴۸ خانوار اعلام کرد و گفت: احداث این مخزن نقش مؤثری در افزایش پایداری شبکه و بهبود خدمات آبرسانی به ساکنان این سه روستا به‌ویژه در دوره‌های اوج مصرف خواهد داشت.

پیش‌بینی می‌شود مخزن بتونی ۱۰۰ مترمکعبی روستای کیچی تا پایان فصل پاییز به بهره‌برداری برسد.