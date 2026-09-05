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عملیات احداث مخزن بتونی روستای کیچی با ظرفیت ۱۰۰ مترمکعب و ۳۰ میلیارد ریال اعتبار در شهرستان کوهپایه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر امور آب و فاضلاب منطقه کوهپایه گفت: این مخزن در قالب «طرح توسعه و محرومیتزدایی» و با هدف افزایش ظرفیت ذخیره، پایداری تأمین و توزیع آب و رفع مشکلات آبرسانی سه روستای کیچی، موسیآباد و علیابراهیم در حال ساخت است.
امیرحسین شفیعی، روستای کیچی را با مشکل کمبود فشار آب روبرو دانست و افزود: آب مورد نیاز روستاهای موسیآباد و علیابراهیم نیز از طریق آبرسانی سیار تأمین میشود که با تکمیل این مخزن، مشکلات موجود در تأمین و توزیع آب هر سه روستا برطرف خواهد شد.
وی، جمعیت بهرهمند از این طرح را ۲۴۸ خانوار اعلام کرد و گفت: احداث این مخزن نقش مؤثری در افزایش پایداری شبکه و بهبود خدمات آبرسانی به ساکنان این سه روستا بهویژه در دورههای اوج مصرف خواهد داشت.
پیشبینی میشود مخزن بتونی ۱۰۰ مترمکعبی روستای کیچی تا پایان فصل پاییز به بهرهبرداری برسد.