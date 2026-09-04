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هابهای فناوری دانشگاه آزاد شاهین شهر از کانونهای آموزش تا موتورهای محرک اقتصاد منطقهای با هدف همافزایی میان دانشگاه، صنعت و دولت است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس دانشگاه آزاد شاهین شهر گفت: پیگیریِ برای ارتقای رشتههای موجود به مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسیارشد و دکتری) و تقاضا برای راهاندازی رشتههای میانرشتهای و کاربردی همچون فیزیولوژی دام که با توجه به مقتضیات بومی منطقه از تقاضای بالایی برخوردار است، نشاندهنده ارادهی این مجموعه برای پر کردن خلاءهای آموزشی و همگامی با فناوریهای نوین است.
منصور فراهینی افزود: این تحولات همزمان در حوزه صنعتیسازی دانش و تعالی آموزشی، بیانگر چشماندازی است که در آن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهینشهر با پشتوانه متخصصان خود، درصدد است تا در قامت یک زیستبوم نوآور ظاهر شود.
وی گفت: اگرچه مسیرِ پیشرو نیازمندِ تداومِ حمایتها و ایجاد زیرساختهای تکمیلی برای تقویتِ ساختار شرکتهای دانشبنیان است، اما آنچه امروز در این واحد دانشگاهی رخ میدهد، نویدبخشِ حرکتی است که آموزش را از حالتِ انفعالی به سویِ کنشگری فعال در عرصهی توسعه و فناوری سوق داده است؛ حرکتی که نتیجه آن، تربیت نیروی متخصصِ کارآمد و همافزایی با صنایع بومی در جهت تقویت اقتدارِ اقتصادی منطقه است.
منصور فراهینی افزود: درراستای پیشبرد طرحهای خبری و پژوهشی، واکاوی نقش هابهای فناوری و مراکز نوآوری در حل مسائل اقتصادی و صنعتی شهرستانها و همچنین میزان همافزایی میان دانشگاه، صنعت و دولت است.
وی همچنین با تشریح چشماندازها، دستاوردها و چالشهای موجود در حوزه فناوری و اقتصاد دانشبنیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهینشهر و سهم این دانشگاه در حل مسائل استان اصفهان و شهرستان شاهینشهر ادامه داد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهینشهر در موقعیت بسیار استراتژیکی قرار دارد و صنایع کلیدی متعددی ازجمله پالایشگاه و نیروگاه برق شهید منتظری در مجاورت این واحد دانشگاهی مستقر هستند و تمامی صنایع اصلی در پیرامون دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهینشهر قرار دارند.
منصور فراهینی گفت: با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود و متخصصان برجستهای که در هیئت علمی ما حضور دارند، به خصوص در رشتههای فنی و مهندسی، کشاورزی، دامپزشکی و علوم دامی، توانستهایم طرحهای بروندانشگاهی بسیار ارزشمندی را با این صنایع اجرایی کنیم.
وی افزود: این تعامل، علاوه بر رفع مشکلات فنی صنایع، برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهینشهر درآمدزاییهای شهریهای و غیرشهریهای به همراه داشته است.
رئیس دانشگاه آزاد شاهینشهر افزود: اگرچه ما یک واحد دانشگاهی کوچک با ۳۲ عضو هیئت علمی تماموقت هستیم، اما تلاش کردهایم در حد بضاعت و توان خود، بسیاری از معضلات موجود را پوشش دهیم و تعامل ما با صنعت، در حوزه پالایشگاه و نیروگاه شهید منتظر، بسیار مطلوب و پویا است.
منصور فراهینی با اشاره به عملکرد مراکز رشد و شرکتهای دانشبنیان بر تعامل با صنایع در حوزه زیرساختهای فناورانه تاکید کرد و گفت: در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهینشهر دارای مرکز رشد هستیم، بهطوری که از زمان افتتاح مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهینشهر در سال ۱۳۹۷ تاکنون، ما بیش از ۵۰ هسته و فناور فناور (تیمپایه) را در قالب واحدهای فناور و استارتآپ شامل دانشجویان، محققان و افراد خلّاق گرد هم آوردیم و حمایت کردیم و با ایدههای متنوع بهدنبال تجاریسازی فعالیتهای خود بودهاند و ما در تمامی مراحل از آنها حمایت کردهایم.
منصور فراهینی تاکید کرد: تا به امروز، ما موفق به تولید چهار محصول دانشبنیان در حوزه فناوریهای پیشرفته (High-Tech) شدهایم؛ این محصولات شامل تجهیزات تخصصی در صنعت پالایشگاهی ازجمله پمپها، گیربکسها و تجهیزات مربوط به پتروپالایشگا ههاست.
وی گفت: همچنین دستگاههای هایتک در حوزه لیزر و فوتونیک را تولید کردهایم که موفق به دانشبنیان کردن این دستگاهها شدهایم و در حوزه فرآوری سنگ نیز دستگاههای دانشبنیان تولید کردهایم و ثبت اختراع هم داشتهایم و تلاش ما این بوده که تیمهایی از سطح شهرستان شاهینشهر، استان اصفهان و حتی استانهای همجوار را جذب کنیم؛ تیمهایی که اکنون به مراحل پختگی رسیده و بهطور مستقل در حال فعالیت و کسب درآمد هستند و رسالت انجام نقش حمایتی و پشتیبانی از این تیمها بوده است.
منصور فراهینی ادامه داد: در زمینه قراردادهای بروندانشگاهی، با تکیه بر تخصص هیئت علمی خود، چالشهای صنایع را عارضهیابی و حل میکنیم و این قراردادها در قالب تعامل میان دانشگاه و مجریان (اعضای هیئت علمی) منعقد و اجرا میشوند.
وی گفت: حوزه فعالیتهای ما بسیار متنوع است؛ از حوزه ساخت و تولید تا فناوری اطلاعات و حوزههای خدماتی نظیر مدیریت و حسابداری. ما حتی قراردادهای موفقی با شرکتهای بازرگانی برند در استان اصفهان داشتهایم که در زمینههایی همچون افزایش فروش مشتریان، تحلیل رقبا و سایر فرآیندهای تجاری به آنها کمک کردهایم و خروجی این همکاریها بسیار مطلوب بوده و توانستهایم با بررسی دقیق مسائل، نتایج مثبتی را برای این شرکتها به ارمغان آوریم.
فراهینی عنوان کرد: در حال حاضر، ما سه شرکت دانشبنیان مستقر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهینشهر داریم؛ باید تأکید کنم که ما چهار محصول دانشبنیان شاخص را نیز در مرکز رشد خود به مرحله تولید رساندهایم که دستاورد بسیار ارزشمندی محسوب میشود.