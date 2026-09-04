به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پس از پیگیری‌های سازمان نظام پرستاری برای اجرای صحیح قانون ارتقای بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت در سازمان تأمین اجتماعی، دستورالعمل محاسبه ساعات کار کارکنان مشمول این قانون اصلاح و ابلاغ شد.

بر اساس ابلاغیه جدید سازمان تأمین اجتماعی، ساعات کار پرستاران در نوبت‌های شب و ایام تعطیل با ضریب ۱.۵ محاسبه شده و این ساعات، جزو ساعات موظفی کارکنان محسوب می‌شود و نمی‌توان آن را صرفاً به عنوان اضافه‌کاری در نظر گرفت.

این موضوع در حالی اصلاح شده است که قانون ارتقای بهره‌وری از سال ۱۳۹۷در سازمان تأمین اجتماعی اجرا می‌شده؛ اما نحوه محاسبه ساعات موظفی در برخی مراکز با مفاد قانون انطباق نداشته است.

قانون ارتقای بهره‌وری از سال ۱۳۹۷ در سازمان تأمین اجتماعی در حال اجرا بوده، اما دستورالعمل اجرایی به شکلی تنظیم شده بود که پرستاران موظف بودند حداقل ساعات موظفی خود را با حضور فیزیکی در محل خدمت تکمیل کنند.

سازمان تأمین اجتماعی در دستورالعمل جدید خود تأکید کرده است که محاسبه ساعات کار کارکنان مشمول قانون ارتقای بهره‌وری باید بر اساس احکام خاص این قانون انجام شود.

بر اساس این دستورالعمل، ساعات کار در نوبت‌های شب و ایام تعطیل با ضریب ۱.۵ محاسبه و جزو ساعات موظفی کارکنان منظور می‌شود و نمی‌توان آن را صرفاً به عنوان اضافه‌کاری تلقی کرد.

این ابلاغ در واقع باعث می‌شود همان چیزی که قانون ارتقای بهره‌وری برای پرستاران پیش‌بینی کرده است، در محاسبه ساعات موظفی آنها نیز لحاظ شود و پرستاران دیگر بابت ساعاتی که به موجب قانون، ساعت کار آنها محسوب می‌شود، با کسری ساعت موظفی مواجه نشوند.